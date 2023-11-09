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9 ноября 2023, новость

Звезду «Сватов» отказались брать в кино из-за позиции по СВО

Олеся Железняк подчеркнула, что не получает никакой выгоды за поддержку российской армии
Олеся Железняк в сериале «Сваты»

Актриса Олеся Железняк заявила, что ей отказали в главной роли из-за ее позиции по СВО. Этим артистка поделилась в проекте «Так сказать».

«Мне говорят: “Будет сниматься артист, тоже в главной роли, который сказал, что он не работает с тобой в одних проектах”. Я была очень удивлена: “Как?! Этого не может быть. Почему?” Причем мы с ним снимались до этого. Мне ответили: “Из-за твоей позиции”», — вспомнила Железняк.

По словам актрисы, она потеряла роль в этом проекте. Железняк призналась, что первое время обижалась на неназванного артиста, однако вскоре пережила и отпустила эту ситуацию. Звезда «Сватов» пояснила, что не получает никакой выгоды за поддержку российской армии.

В конце июля Железняк заявила, что обиделась на слова Марка Захарова о том, что она актриса антреприз.

«Но, думаю, если бы меня Марк Анатольевич увидел в моих сегодняшних антрепризах, он бы изменил свое мнение об этом жанре», — предположила актриса.

Напомним, в августе стало известно об отмене гастролей театра «Ленком» с постановкой «Поминальная молитва», одну из ролей в которой исполняет Олеся Железняк. Директор театра Марк Варшавер заявлял о поступающих в адрес актеров угрозах и отметил, что не может рисковать жизнями сотни человек. В срыве гастролей обвинили Анатолия Белого, летом 2022 года уехавшего из России.

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