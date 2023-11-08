Раскрыты подробности съемок новых «Хроник Нарнии»

По словам Стубера, производство фильма должно начаться в 2024 году. При этом отмечается, что режиссер будет работать над двумя картинами серии.

Ранее Грета Гервиг призналась, что ей начали сниться кошмары на фоне работы над новым проектом. «Я нахожусь в процессе написания. И это тяжело, потому что мне снятся повторяющиеся кошмары», — сказала Гервиг. При этом она не раскрыла название и детали нового проекта. Предположительно, Гервиг подразумевала «Хроники Нарнии».