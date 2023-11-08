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8 ноября 2023, новость

Джонни Депп прислал свою гитару в Россию для записи песни с группой «Яморе»

Представители артиста не разглашают точную дату его приезда
Джонни Депп | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Актер Джонни Депп прислал свою гитару в Москву, чтобы позже записать совместную песню с группой «Яморе». Точную дату приезда артиста его представители не разглашают, сообщила ТАСС пиар-менеджер музыкантов.

«Вчера (7 ноября — прим. ред.) приехала гитара Джонни Деппа в Москву [гитаристу и клавишнику “Яморе”] Михаилу Лисову», — рассказала собеседница агентства.

Отвечая на вопрос о том, когда сам артист прилетит в Россию, пиар-менеджер российского коллектива сказала, что «на данный момент есть договоренность с представителями Джонни Деппа не афишировать точную дату приезда».

В июле 2023 года, по словам менеджера группы, Депп планировал прилететь в Россию 10 ноября, а записать трек с «Яморе» — 12 ноября. Тогда также уточнялось, что американский актер планирует записать для трека с российским коллективом гитарную партию, а сама песня будет о «сложностях жизни и позитивном в них».

Музыкальная группа «Яморе» основана в 2022 году, в ее состав входят вокалист Сергей Ломоносов, гитарист и клавишник Михаил Лисов и барабанщик Вячеслав Майер.

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