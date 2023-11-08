Звезда «Мстителей» рассказал про восстановление после ДТП

Он добавил, что в процессе терапии больше всего ему помогло собственное сознание, которое мотивировало его работать, чтобы как можно скорее встать на ноги и почувствовать себя лучше. Артист заверил, что потратил немало времени на восстановление не только ради того, чтобы не растратить зря свою жизнь, но и из чувства долга перед родственниками и друзьями, которые дали ему силы, чтобы выстоять перед лицом беды.