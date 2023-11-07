Клава Кока показала фигуру в откровенном купальнике

Клава Кока вместе с бойфрендом Александром Повериным отправилась отдыхать на Мальдивы. 27-летняя исполнительница делится в соцсетях солнечными фото с пляжа.
«В рай мне пока рано, но я тут уже побывала», — подписала снимки звезда.
Она также отметила, что эта поездка получилась спонтанной и особенной — ведь она впервые побывала на этом курорте с любимым мужчиной.
Напомним, Клава Кока и Александр Поверин познакомились на шоу «Сердце Клавы», в рамках которого за знаменитую девушку боролись многие мужчины, а определиться с выбором ей помогала известная сваха Роза Сябитова.
Правда, кандидатуру Поверина она не одобрила, так как считает, что отношения с ним у Коки будут страстными, но непродолжительными. Однако влюбленные вместе уже около пяти месяцев, а на слухи о пиар-романе стараются не обращать внимания.