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7 ноября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Клава Кока показала фигуру в откровенном купальнике

Певица вместе с новым возлюбленным отдыхает на Мальдивах

Клава Кока вместе с бойфрендом Александром Повериным отправилась отдыхать на Мальдивы. 27-летняя исполнительница делится в соцсетях солнечными фото с пляжа.

«В рай мне пока рано, но я тут уже побывала», — подписала снимки звезда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Она также отметила, что эта поездка получилась спонтанной и особенной — ведь она впервые побывала на этом курорте с любимым мужчиной.

Напомним, Клава Кока и Александр Поверин познакомились на шоу «Сердце Клавы», в рамках которого за знаменитую девушку боролись многие мужчины, а определиться с выбором ей помогала известная сваха Роза Сябитова.

Правда, кандидатуру Поверина она не одобрила, так как считает, что отношения с ним у Коки будут страстными, но непродолжительными. Однако влюбленные вместе уже около пяти месяцев, а на слухи о пиар-романе стараются не обращать внимания. 

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