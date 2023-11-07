Клава Кока показала фигуру в откровенном купальнике

Клава Кока вместе с бойфрендом Александром Повериным отправилась отдыхать на Мальдивы. 27-летняя исполнительница делится в соцсетях солнечными фото с пляжа.

«В рай мне пока рано, но я тут уже побывала», — подписала снимки звезда.

<div id="vk_post_-48064554_29931"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_29931", -48064554, 29931, 'hOkkncSzvQzxmT5JczIr6EVcGC4'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Она также отметила, что эта поездка получилась спонтанной и особенной — ведь она впервые побывала на этом курорте с любимым мужчиной.

Напомним, Клава Кока и Александр Поверин познакомились на шоу «Сердце Клавы», в рамках которого за знаменитую девушку боролись многие мужчины, а определиться с выбором ей помогала известная сваха Роза Сябитова.