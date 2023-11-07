Звезда «Шести кадров» призналась, что стала заложницей образа

Ирина Медведева | Источник: PersonaStars

Ирина Медведева в программе «ОК на связи!» рассказала о том, что после участия в юмористическом шоу «Шесть кадров» многие режиссеры не воспринимали ее всерьез и отказывались давать более сложные и серьезные роли. По словам 41-летней актрисы, долгое время она была заложницей одного образа.

«Ты приходишь на пробы, и тебе говорят: “У вас "Шесть кадров" на лбу написано”. Конечно, я это слышала. И многие проекты уходили от меня», — рассказала звезда.

Она добавила, что проект принес ей популярность, а также благодаря ему она получила хороший опыт. Актриса считает, что такими проектами нужно только гордиться, а не открещиваться от них.

«Не надо бежать ни от чего. Мы ищем эти роли, мы становимся популярными благодаря этой роли, а потом бежим от нее. Не надо ничего стесняться», — объяснила Медведева. Она напомнила, что своего рода заложниками своих популярных ролей были Александр Демьяненко, Андрей Миронов и другие знаменитые актеры.

Напомним, популярное скетч-шоу «Шесть кадров» выходило на телеканале СТС с 2006 по 2015 годы. В этом проекте также снимались Федор Добронравов, Галина Данилова, Эдуард Радзюкевич, Андрей Кайков и Сергей Дорогов.