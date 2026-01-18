Красочные мультфильмы о приключениях трех самых известных русских богатырей стали самой успешной анимационной франшизой в истории российского кино.
Увлекательные истории, сочетающие в себе историю и славянский фольклор с отсылками к разным периодам и современной поп-культуре, рассказывают об Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче, Илье Муромце, а также их друзьях и врагах, среди которых — конь Юлий, Киевский Князь, Соловей-разбойник, Шамаханская царица, Змей Горыныч и другие персонажи.
Рассказываем обо всех частях из цикла «Три богатыря» по порядку.
«Три богатыря» в хронологическом порядке
1. «Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004)
2. «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006)
3. «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (2007)
4. «Три богатыря и Шамаханская царица» (2010)
5. «Три богатыря на дальних берегах» (2012)
6. «Три богатыря. Ход конем» (2014)
7. «Три богатыря и Морской царь» (2016)
8. «Три богатыря и принцесса Египта» (2017)
9. «Три богатыря и Наследница престола» (2018)
10. «Конь Юлий и большие скачки» (2020)
11. «Три Богатыря и Конь на Троне» (2021)
12. «Три богатыря и Пуп Земли» (2023)
13. «Три богатыря. Ни дня без подвига» (2024)
14. «Три богатыря. Ни дня без подвига», сериал (2024)
15. «Три богатыря. Ни дня без подвига 2» (2025)
16. «Три богатыря и свет клином» (2025)
Как смотреть мультфильмы про трех богатырей по порядку
Хотите посмотреть мультфильмы «Три богатыря» по порядку, но не знаете, в какой последовательности сняты все части? Сориентироваться во внутренней хронологии франшизы очень просто — развитие событий происходит по мере выхода новых мультфильмов. А в том, что же происходит в каждом из них, поможет разобраться наш подробный список всех частей «Трех богатырей» по порядку.
1. «Алеша Попович и Тугарин Змей»
Год выхода: 2004
Хронометраж: 79 минут
Режиссер: Константин Бронзит
В главных ролях: Олег Куликович, Дмитрий Высоцкий, Сергей Маковецкий, Анатолий Петров
Бюджет: $ 4 000 000
Кассовые сборы: 48 376 440 ₽
Однажды в Древней Руси, в славном городе Ростове, в семье попа появился на свет мальчик Алеша. Взрослея, попадал он в разные комические ситуации, за что был прозван непутевым. Тогда еще не знал Алеша, что предстоит ему совершить великие подвиги и стать настоящим богатырем — героям русских былин Алешей Поповичем.
А началось все с того, что вражеская орда во главе с Тугарином Змеем потребовала от жителей Ростова выплату дани. Алеша придумывает план — спрятать все золото в пещере, заманить туда басурманов и закрыть им выход огромным камнем. Враги ослабнут, и золото можно будет вернуть себе. Вот только не учел Алеша, что круглый камень может покатиться на город и разрушить все на своем пути — кроме храма.
Кочевники беспрепятственно завладевают богатством, и Алеше приходится отправиться на поиски золота. Вслед за ним идут дед Тихон, а также красавица Любава со своим осликом Моисеем и бабулей. Компанию им составляет и говорящий конь Юлий, который станет Алеше верным другом и незаменимым помощником.
2. «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
Год выхода: 2006
Хронометраж: 68 минут
Режиссер: Илья Максимов
В главных ролях: Валерий Соловьев, Юрий Тарасов, Сергей Маковецкий, Екатерина Гороховская, Олег Куликович
Бюджет: $ 4 500 000
Кассовые сборы: 100 529 754 ₽
Узнав о том, что его единственная племянница Забава собирается сбежать со своим возлюбленным, простым гонцом Елисеем, Князь Киевский решается на отчаянные меры. Он посылает Елисея к богатырю Добрыне Никитичу с приказом помочь ему собрать дань с крымского хана Бекета. Богатырь быстро справляется с заданием, да еще и спасает неопытного гонца их ханского плена.
Тем временем, князь пытается выдать Забаву замуж, но строптивая девушка и видеть не хочет никого из предлагаемых женихов. Но купец Колыван делает правителю предложение, от которого тот не в силах отказаться: в обмен на Забаву он простит ему долг. Согласно их коварному плану, Забаву похищает один из должников Колывана — трехголовый дракон Змей Горыныч.
Узнав о таком подлом поступке своего давнего друга Горыныча, Добрыня решает немедленно двинуться в путь, чтобы освободить Забаву. Вместе с ним спасать любимую отправляется и Елисей.
3. «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
Год выхода: 2007
Хронометраж: 80 минут
Режиссер: Владимир Торопчин
В главных ролях: Валерий Соловьев, Сергей Маковецкий, Екатерина Гороховская, Андрей Толубеев, Олег Табаков
Бюджет: $ 2 000 000
Кассовые сборы: 240 021 575 ₽
Жил на Руси подлый и коварный Соловей-Разбойник, известный тем, что одним лишь свистом может устроить сильнейший ураган и сбить с ног своих противников. Во время очередного грабежа Соловья ловит богатырь Илья Муромец, однако Киевский Князь освобождает его из тюрьмы — за сотню монет. Узнав об этом, возмущенный богатырь подает в отставку. А вскоре Соловей прямо из-под носа князя уводит всю государственную казну, да еще и богатырского коня Бурушку.
Князь сообщает Илье о пропаже Бурушки, надеясь, что, спасая коня, Илья заодно вернет и казну. Вместе они отправляются в длинный путь, а вслед за ними идет и корреспондентка летописи «Новая береста» Аленушка, которая очень хочет написать рассказ об Илье. Впереди у них — полная опасностей дорога до Царьграда, где путников встретит сам византийский император Василевс.
4. «Три богатыря и Шамаханская царица»
Год выхода: 2010
Хронометраж: 77 минут
Режиссер: Сергей Глезин
В главных ролях: Дмитрий Быковский-Ромашов, Валерий Соловьев, Олег Куликович, Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий
Бюджет: $ 3 000 000
Кассовые сборы: 575 070 210 ₽
Чтобы вновь стать молодой и прекрасной и вернуть себе чары, Шамаханская царица отправляется в Храм вечной молодости. Она узнает, что для достижения ее цели необходимо оросить Дерево молодости слезами тысячи красивых юных девушек. Но в ее царстве столько уже не осталось — всех царица погубила из зависти и ревности. Тогда прислужник царицы, мудрый ворон, рассказывает ей о том, что писаных красавиц можно найти на Руси.
Используя свой магический взгляд, злодейка планирует приворожить Князя Киевского, стать хозяйкою Руси и заполучить слезы всех русских женщин. Не учла она лишь одного. Трех богатырей — Алешу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца — так просто не обмануть!
5. «Три богатыря на дальних берегах» (2012)
Год выхода: 2012
Хронометраж: 71 минута
Режиссер: Константин Феоктистов
В главных ролях: Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Дмитрий Быковский-Ромашов, Валерий Соловьев, Олег Куликович
Бюджет: $ 3 500 000
Кассовые сборы: 950 043 693 ₽
Проходимец Колыван торгует на рынке контрафактным товаром, выдавая его за уникальные импортные гаджеты. Продажи идут вяло, но тут подворачивается ему княжеский конь Юлий, который приходит от безделиц в восторг. Прислушавшись к Юлию, Киевский Князь, убежденный, что Колыван — успешный предприниматель, назначает его своим советником.
Однако поняв, что никакой пользы от нового чиновника нет, князь отправляет его в отставку. Тогда Колыван обращается за помощью к Бабе-Яге, ведь в ее силах совершить государственный переворот. А чтобы три богатыря не помешали ее планам, она отправляет их за семь морей, на пустынный тропический остров. Но кто же помешает коварным злодеям захватить царство?
6. «Три богатыря. Ход конем»
Год выхода: 2014
Хронометраж: 74 минуты
Режиссер: Константин Феоктистов
В главных ролях: Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Дмитрий Быковский-Ромашов, Валерий Соловьев, Олег Куликович
Бюджет: $ 3 500 000
Кассовые сборы: 963 013 296 ₽
Узнав на свою беду о том, что против Киевского Князя готовится заговор, придворный конь Юлий понимает, что должен немедленно что-то предпринять. Но что же делать? По закону подлости, встать на защиту князя как раз сейчас никто не может: Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец вне зоны доступа, пока разбираются с разбойником Потаней, Горыныч прохлаждается в отпуске, а государственное войско занято на учениях.
Похоже, именно коню Юлию придется осознать себя настоящим героем и встать на защиту мира от плохих парней. Для этого ему нужно проявить свои лучшие качества, недюжинную смекалку и храбрость. Ну, или хотя бы попытаться.
7. «Три богатыря и Морской царь»
Год выхода: 2016
Хронометраж: 73 минуты
Режиссер: Константин Феоктистов
В главных ролях: Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Дмитрий Быковский-Ромашов, Валерий Соловьев, Олег Куликович
Бюджет: $ 4 000 000
Кассовые сборы: 802 402 714 ₽
Когда богатыри не совершают подвиги, спасая мир, они — самые простые мужчины, которым не чуждо ничто человеческое. В том числе, и бытовые неурядицы, которые ведут к семейному кризису. Растеряв былую силушку на фоне домашних проблем, Алеша, Добрыня и Илья отправляются в Китай, чтобы раздобыть чудодейственный зуб дракона — символ мудрости и силы.
Между тем, Киевский Князь и конь Юлий собираются конфисковать сокровища Морского царя, чтобы залатать дыры в государственном бюджете. Но решивший жениться Морской царь захватывает Киев, затапливая его в воде. Героям снова необходимо сплотиться и встать на защиту своих земель.
8. «Три богатыря и принцесса Египта»
Год выхода: 2017
Хронометраж: 78 минут
Режиссер: Константин Феоктистов
В главных ролях: Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Дмитрий Быковский-Ромашов, Валерий Соловьев, Олег Куликович
Бюджет: $ 2 000 000
Кассовые сборы: 811 563 021 ₽
В канун Нового года князь готовится к традиционной торжественной речи, Юлий занимается подарками и праздничным столом, а богатыри, собравшиеся в гостях у Алеши, знакомятся с таинственным Дурило. Это тринадцатый месяц, живущий в одиночестве, ведь никому он особо не нужен. Но очень уж хочется стать ему значимым. И не просто значимым — а самым главным месяцем в году!
Для этого ему надо притвориться Дедом Морозом, поразить доверчивого Алешу парой фокусов, заручиться богатырской и… оказаться в Египте. Там, среди древних пирамид и фараонов, он пустит в ход заклинание, которое исполнит его мечту. Но коварству Дурило противостоят не только богатыри, но и их супруги, Князь, Юлий, Змей Горыныч и даже сам Дед Мороз с принцессой Нефертити.
9. «Три богатыря и Наследница престола»
Год выхода: 2018
Хронометраж: 81 минута
Режиссер: Константин Бронзит
В главных ролях: Сергей Маковецкий, Екатерина Гороховская, Дмитрий Быковский-Ромашов, Валерий Соловьев, Олег Куликович
Бюджет: $ 1 000 000
Кассовые сборы: 603 708 831 ₽
Годы неумолимо мчатся вперед, и вот настало время и Князю Киевскому подумать о наследнике. Но кто достоит того, чтобы возглавить страну? Кто-то из семьи, близких друзей или, быть может, вообще заморская принцесса? Поразмыслив, Князь приходит к выводу, что нет лучшей кандидатуры, чем его любимая племянница Забава.
Тем временем, девушка со своим мужем Елисеем живет и получает образование в Царьграде, во главе которого по-прежнему стоит коварный Василевс. Трем богатырям и коню Юлию поручено отправиться за тридевять земель и убедить наследницу в том, чтобы вернуться на родину и занять престол.
10. «Конь Юлий и большие скачки»
Год выхода: 2020
Хронометраж: 73 минуты
Режиссеры: Дарина Шмидт, Константин Феоктистов
В главных ролях: Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Сергей Бурунов, Дмитрий Быковский-Ромашов, Валерий Соловьев
Бюджет: $ 3 000 000
Кассовые сборы: 359 546 171 ₽
Однажды с богатырским конем Юлием случилось то, о чем он и помыслить не мог: он влюбился! И влюбился по-настоящему. Избранницей его стала королевская кобыла по имени Звезда Востока. Чтобы объявить о своих намерениях и просить копыта своей возлюбленной, Юлий должен посвататься к султану Рашиду. Но делать это может только особа царских кровей.
Князь Киевский не соглашается помочь в этом Юлию, и тогда отчаянный жених похищает его и отвозит к султану на Ближний Восток, где богатыри выполняют миссию по примирению враждующих сторон. Героям предстоит поучаствовать в больших скачках, которые и решат судьбу победителя.
11. «Три Богатыря и Конь на Троне» (2021)
Год выхода: 2021
Хронометраж: 91 минута
Режиссеры: Дарина Шмидт, Константин Феоктистов
В главных ролях: Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Сергей Бурунов, Дмитрий Быковский-Ромашов, Валерий Соловьев
Кассовые сборы: 456 596 189 ₽
Устав от государственных дел, Князь Киевский отправляется в лес по грибы, взяв с собой за компанию Юлия. Между ними завязывает спор о власти — Юлий считает, что с правлением справился бы и конь, лишь бы были правильные законы. И как замечательно было бы превратить Киев в урбанизированный город, куда стекались бы туристы со всего мира! Но князь категорически не согласен с оппонентом. По его мнению, главное в государственном управлении — ответственность и баланс интересов. А туристов в столице только и не хватало.
Между тем, герои наталкиваются на колдовской цветок Бабы Яги, который меняет их телами. Пока Юлий обустраивается на троне и облагораживает Киев, а Князь пашет поле, отечество оказывается в опасности. Вместе с героями за его спасение берутся три богатыря.
12. «Три богатыря и Пуп Земли» (2023)
Год выхода: 2023
Хронометраж: 85 минут
Режиссер: Константин Феоктистов
В главных ролях: Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов, Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий
Кассовые сборы: 1 177 738 121 ₽
Приключения на Руси принимают поистине исторический – а точнее, доисторический – поворот. Однажды Горыныч приносит из леса неведомую зверушку, которая оказывается настоящим детенышем динозавра. Такое событие не остается без внимания любопытного и вездесущего коня Юлия. А дед рассказывает легенду о том, что в том самом лесу находится таинственный Пуп Земли, откуда можно попасть в прошлое.
В восторге от таких невероятных перспектив, Юлий использует всю свою хитрость, чтобы заставить Алешу разыскать этот Пуп. Откопав удивительный портал, наши герои проваливаются в прошлое – а вместе с Алешей и Юлием к первобытным праотцам и динозаврам отправляется и Великий Князь. Чтобы вызволить авантюристов, Добрыне Никитичу и Илье Муромцу придется напрячь всю свою богатырскую силушку.
13. «Три богатыря. Ни дня без подвига» (2024)
Год выхода: 2024
Хронометраж: 61 минута
Режиссеры: Александра Шоха, Екатерина Салабай
В главных ролях: Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов
Кассовые сборы: 133 642 826 ₽
Специальный выпуск, приуроченный к 20-летнему юбилею богатырской франшизы, а также к 25-му дню рождения студии «Мельница», состоит из трех отдельных новелл, которые впоследствии станут первыми тремя эпизодами сериала по «Трем богатырям». Каждая из историй посвящена похождениям Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца, для которых подвиги – обязательная часть ежедневной рутины.
Короткометражка «Умный Алеша» рассказывает о младшем из богатырей, переживающем неожиданное побочное действие после травмы головы – он становится настоящим ученым, целыми днями читает книги и сражается в интеллектуальном поединке с конем Юлием.
В «Пропавшей короне» внимание вновь сосредоточено на Алеше Поповиче, который вынужден остаться дома за свое плохое поведение, пока старшие богатыри выполняют княжеское поручение. Но Алеше представляется шанс доказать Князю, что ему тоже можно доверять. Для этого ему предстоит найти похищенную корону.
Финальная часть мультфильма под названием «Сон Ильи» повествует о том, как Аленушка, Великий Князь и конь Юлий пытаются спасти Илью Муромца из сонного плена.
14. «Три богатыря. Ни дня без подвига» (сериал)
Год выхода: 2024
Хронометраж: 20 мин
Режиссеры: Александра Шоха, Екатерина Салабай
В ролях: Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов, Сергей Маковецкий
Анимационный сериал «Три богатыря. Ни дня без подвига» рассказывает о будничных подвигах Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца, которые ежедневно попадают в забавные ситуации, приходят на помощь друзьям, борются с нечистой силой и расследуют преступления.
Сериал включает 20-минутные эпизоды, первые три из которых вышли в формате фильма-антологии «Три богатыря. Ни дня без подвига».
15. «Три богатыря. Ни дня без подвига 2»
Год выхода: 2025
Хронометраж: 65 минут
Режиссер: Екатерина Салабай
В ролях: Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Дмитрий Быковский-Ромашов, Анатолий Петров.
Кассовые сборы: 235 333 306 ₽
Когда князь Владимир неожиданно превращается в комара, а конь Юлий теряет свою привычную болтливость, на выручку им приходят знаменитые богатыри. Перед заморскими гостями Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец тоже не ударят в грязь лицом и сделают все, чтобы обеспечить им радушный прием.
Мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 2» — это продолжение мультипликационного сериала «Три богатыря. Ни дня без подвига», состоящее из трех историй: «Комар», «Тринадцатый учитель» и «Золотое молчание».
16. «Три богатыря и свет клином»
Год выхода: 2025
Хронометраж: 75 минут
Режиссер: Дарина Шмидт
В главных ролях: Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов, Сергей Маковецкий, Юлия Зоркина
Кассовые сборы (на 12.01.2026): 524 082 659 ₽
Мир и покой в княжестве потревожен новостью о том, что городу грозит огромная туча зла, способная целиком затмить солнце. Алеше Поповичу, Добрыне Никитичу и Илье Муромцу приходится оставить дома беременных жен и отправиться навстречу опасности, чтобы рассеять надвигающуюся тьму.
Между тем, хитрый купец Колыван, вооружившись помощью бабы Яги и армией болотных пней, не упускает шанса захватить дворец, чтобы ограбить княжеский «Фонд поколений». Князь и конь Юлий вынуждены бежать, надеясь на скорое возвращение богатырей, ведь только им под силу восстановить справедливость.
Как создавалась франшиза
Мультфильмы о трех богатырях созданы анимационной студией «Мельница» и кинокомпанией «СТВ» во главе с продюсером Сергеем Сельяновым. Вышедший в 2004 году анимационный фильм режиссера Константина Бронзита об Алеше Поповиче стал первой в России экранизацией былины об этом богатыре и одним из самых кассовых мультфильмов России. Третья часть «Илья Муромец и Соловей-разбойник» должна была стать завершающей, однако кассовые сборы не только окупили мультфильм, но и позволили создателям продолжить работу над франшизой.
В рамках вселенной были созданы спин-оффы, главными героями которых становились не только богатыри, но и другие герои — Юлий, князь Киевский, жены богатырей. Первым мультфильмом, в котором показали события, которых не было в былинах, стал «Три богатыря и Шамаханская царица».
Лента «Три богатыря и Пуп Земли» собрала в прокате более миллиарда рублей, что сделало ее самым кассовым российским мульфильмом в истории. Картины «Три богатыря на дальних берегах» и «Три богатыря. Ход конем» также входят в список 50 самых кассовых российских фильмов.
Анонсированные будущие проекты
Богатырская киновселенная исправно пополняется новыми продолжениями, мультфильмы об очередных приключениях любимых героев выходят на экраны практически каждый год. О том, что еще готовят зрителям создатели «Трех богатырей», читайте ниже.
«Три богатыря и Гуси-лебеди» (2026)
Новый полнометражный мультфильм студии «Мельница» о русских богатырях расскажет о новых приключениях Алеши Поповича, Добрыни Никитича, Ильи Муромца и их друзей, которые стоят на страже родных земель и попадают в самые удивительные истории. Изначальным названием проекта было «Три богатыря. Город планеты». Предположительная дата выхода мультфильма «Три богатыря и Гуси-лебеди» — декабрь 2026 года.
Вопросы и ответы
Ответы на самые частые вопросы о популярной анимационной франшизе «Три богатыря» ищите в нашем специальном разделе.
Сколько всего существует мультфильмов про трех богатырей?
На данный момент вышло 13 полноценных мультфильмов про богатырей, а также два выпуска-антологии «Три богатыря. Ни дня без подвига» и одноименный сериал. В декабре 2026 года ожидается выход четырнадцатого полнометражного мультфильма франшизы «Три богатыря и Гуси-лебеди».
Как зовут жен трех богатырей?
Любава (жена Алеши Поповича), Настасья Филипповна (жена Добрыни Никитича) и Аленушка (жена Ильи Муромца).
Сколько лет каждому из трех богатырей?
Возраст трех богатырей в серии мультфильмов точно не известен. Можно предположить, что на момент первого появления самому старшему из них, Илье Муромцу, было около 33 лет, Добрыне Никитичу — около 26 лет, а самому младшему, Алеше Поповичу, меньше 20 лет.