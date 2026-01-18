Устав от государственных дел, Князь Киевский отправляется в лес по грибы, взяв с собой за компанию Юлия. Между ними завязывает спор о власти — Юлий считает, что с правлением справился бы и конь, лишь бы были правильные законы. И как замечательно было бы превратить Киев в урбанизированный город, куда стекались бы туристы со всего мира! Но князь категорически не согласен с оппонентом. По его мнению, главное в государственном управлении — ответственность и баланс интересов. А туристов в столице только и не хватало.