Никита Кологривый расстался с женой и редко видится с дочерью

Никита Кологривый

Звезда фильма «По щучьему велению» Никита Кологривый признался в интервью «Hello!», что не живет со своей супругой Александриной Питиримовой, отметив при этом, что пара пока не планирует разводиться.

«В нынешних реалиях со мной сложно было бы находиться любой женщине. Это большая, колоссальная работа — быть отцом, мужем, товарищем, учителем. Но я к этому стремлюсь», — пояснил актер.

По словам Кологривого, со своей 2-летней дочерью Есенией он старается поддерживать контакт — «насколько это возможно».