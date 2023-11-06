Никита Кологривый расстался с женой и редко видится с дочерью

Звезда фильма «По щучьему велению» Никита Кологривый признался в интервью «Hello!», что не живет со своей супругой Александриной Питиримовой, отметив при этом, что пара пока не планирует разводиться.
«В нынешних реалиях со мной сложно было бы находиться любой женщине. Это большая, колоссальная работа — быть отцом, мужем, товарищем, учителем. Но я к этому стремлюсь», — пояснил актер.
По словам Кологривого, со своей 2-летней дочерью Есенией он старается поддерживать контакт — «насколько это возможно».
«Вот вам и реальность — кто-то каждый день может видеть своего ребенка, а я этого лишен. Нужна ли такая популярность? Думаю, мне она назначена свыше — я уже без творчества себя не мыслю и поделать с этим ничего не могу», — подытожил артист.