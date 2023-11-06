Звезда шоу «Шесть кадров» призналась, что ее сын забывает русский язык

Ирина Медведева | Источник: PersonaStars

Актриса Ирина Медведева призналась, что стремится приучать детей к русской культуре, несмотря на то, что сейчас семья живет во Франции. Ее слова передает «Теленеделя».

«Когда я уезжаю, например, на съемки, сын остается во Франции и ходит в школу. И хоть я регулярно говорю с ним по телефону, замечаю, что он потихоньку забывает русский язык, если даже неделю не говорит так часто со мной, как обычно. Начинает говорить с ошибками, хотя у него великолепный русский, большой запас слов», — при этом посетовала Медведева.

Актриса заявила, что давно живет на два дома, отметив, что это дается ей нелегко. По словам Медведевой, она скучает по Москве, но понимает, что не может уехать из Франции из-за семьи.

«С одной стороны, есть своя прелесть в такой двойной жизни, когда ты не зациклен на чем-то одном. Но летать сейчас стало очень тяжело, приходится брать под мышку одного ребенка или двоих, в зависимости от каникул, надо планировать графики, чем-то жертвовать, потом себя ругаешь за это, почему дети должны страдать…» — призналась она.