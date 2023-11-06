Людмила Максакова | Источник: PersonaStars

Народная артистка России Людмила Максакова получила травму после спектакля в Театре имени Евгения Вахтангова. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Собеседница агентства уточнила, что актриса оступилась после спектакля и получила травму. «Вся необходимая медицинская помощь ей оказана», — отметила она.

В свою очередь директор театра Кирилл Крок добавил, что «Людмила Васильевна дома, с ней все в порядке».