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5 ноября 2023, новость

Людмила Поргина вспомнила, как ее отговаривали от брака с «нищим» Караченцовым

Актриса призналась, что всегда верила в успех мужа
Николай Караченцов и Людмила Поргина | Источник: PersonaStars

Актриса Людмила Поргина в интервью «Мосленте» вспомнила, как доброжелатели отговаривали ее от брака с «нищим» актером Николаем Караченцовым.

«"Доброжелатели" говорили: "Зачем он, нищий, тебе нужен?". На что я отвечала: "Он еще будет!" И не ошиблась. Любовь к Коле согревала меня и сейчас согревает. Ради него я сделала бы все на свете. Я носила его на руках после катастрофы, и это не было для меня в тягость», — заверила Поргина.

По словам артистки, мать звезды тоже была против их свадьбы, так как ей не нравилась ни одна из невест Караченцова. Поргина отметила, что несмотря на огромное уважение артиста к своей матери, он все-таки женился на возлюбленной. При этом, добавила артистка, Караченцова нельзя было назвать «маменькиным сынком».

«Мама была главным человеком в жизни Коли, и я с этим смирилась. Он был самым нежным сыном на свете. Назвать его "маменькиным сынком" нельзя, он сам принимал решения. Ей не нравилась ни одна из его невест, включая меня, и все-таки он женился», — резюмировала Поргина.

Ранее стало известно, что Людмила Поргина продает квартиру Николая Караченцова в Москве за 300 млн рублей. Деньги от продажи недвижимости вдова актера планирует вложить в создание музея в его честь. 

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