Иван Краско почувствовал себя плохо на прощании с дирижером Темиркановым

Актер Иван Краско пожаловался на резкое ухудшение самочувствия и проблемы с дыханием на прощании с дирижером Юрием Темиркановым. Об этом пишет «СтарХит».
Для того чтобы попасть в зал прощания со своим близким другом, 93-летнему актеру пришлось подняться по лестнице. В конце пути Краско почувствовал себя плохо и заявил, что ему нечем дышать. Тогда актера усадили на стул и принесли тому стакан воды. Спустя некоторое время состояние Краско стабилизировалось.
«Я себя неважно в последнее время чувствую. Я потерял родного человека. Мы с ним всю жизнь дружили!» — посетовал Краско.
13 июля Краско попал в реанимацию. Актера госпитализировали из-за последствий инсульта в Центр Алмазова, где ему экстренно удалили тромб. После операции артист стал чувствовать себя лучше.