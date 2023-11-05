Иван Краско почувствовал себя плохо на прощании с дирижером Темиркановым

Иван Краско | Источник: Legion-Media.ru

Актер Иван Краско пожаловался на резкое ухудшение самочувствия и проблемы с дыханием на прощании с дирижером Юрием Темиркановым. Об этом пишет «СтарХит».

Для того чтобы попасть в зал прощания со своим близким другом, 93-летнему актеру пришлось подняться по лестнице. В конце пути Краско почувствовал себя плохо и заявил, что ему нечем дышать. Тогда актера усадили на стул и принесли тому стакан воды. Спустя некоторое время состояние Краско стабилизировалось.

«Я себя неважно в последнее время чувствую. Я потерял родного человека. Мы с ним всю жизнь дружили!» — посетовал Краско.