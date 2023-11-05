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5 ноября 2023, новость

Юлия Пересильд призналась, что хочет начать музыкальную карьеру

Актриса сообщила, что последние три года пытается попробовать себя в музыке
Юлия Пересильд

Актриса Юлия Пересильд в интервью Hello призналась, что уже три года пытается начать музыкальную карьеру.

«Я уже три года ищу себя в музыке. О гастролях пока не думаю, но иметь свои песни и создать что-то свое мне очень хочется. Я с удовольствием всегда перепевала каверы с нашим бэндом “Фарс-мажор”, а потом решила найти своих авторов в разных направлениях музыки», — рассказала Пересильд.

Она добавила, что создала музыкальный спектакль с группой Zero People, который называется «Мужчина и женщина». По словам артистки, ей уже удалось собрать команду из композитора, автора песен, аранжировщика и других специалистов музыкальной сферы. При этом Пересильд подчеркнула, что не собирается создавать громкий коммерческий проект, так как ей интересен сам процесс творчества.

«Это как большое лоскутное одеяло из тысячи лоскутков. Мне торопиться некуда, у меня нет цели делать какую-то коммерческую громкую историю. Цель — создать что-то свое, попробовать себя в музыке», — отметила Пересильд.

Ранее Юлия Пересильд представила исторический фильм «Императрицы».

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