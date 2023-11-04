Сборы фильма «По щучьему велению» превысили 1 млрд рублей

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Кассовые сборы сказки «По щучьему велению» превысили в России 1 млрд рублей, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.