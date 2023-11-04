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4 ноября 2023, новость

Сборы фильма «По щучьему велению» превысили 1 млрд рублей

Фильм посмотрели 3,7 млн человек
Кадр из фильма «По щучьему велению»

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Кассовые сборы сказки «По щучьему велению» превысили в России 1 млрд рублей, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

По состоянию на 4 ноября общие сборы картины, вышедшей в прокат 26 октября, составляют 1 000 818 387 рублей, фильм посмотрели 3,7 млн человек.

В основе сюжета лежит сказка про Емелю, который поймал говорящую щуку, а та предложила ему сделку в три желания. Роль Емели в картине сыграл Никита Кологривый, роль щуки, которая оборачивается Василисой, исполнила Мила Ершова. Также в фильме снялись Роман Мадянов, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Федор Лавров, Агриппина Стеклова и другие.

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