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4 ноября 2023, новость

Дмитрий Певцов рассказал о роли Ольги Дроздовой в его жизни

Актер назвал жену своим «вдохновителем и ангелом-хранителем»
Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов | Источник: Legion-Media.ru

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов в интервью YouTube-каналу «Не Пруст» заявил о значимой роли жены, актрисы Ольги Дроздовой, в его жизни.

«То, что я живу, дышу, хожу своими ногами — ее заслуга. Если бы не она, меня могло бы и не быть сейчас. Она мой вдохновитель, спаситель и главный человек в моей жизни. Самый большой страх в моей жизни — это когда во сне я потерял свою жену, страшнее сна у меня не было», — признался Певцов.

Он назвал супругу своим ангелом-хранителем и заверил, что ему очень стыдно за те случаи, когда он допускал ссору с женой. По словам Певцова, он крайне сожалеет из-за боли, которую когда-то причинил Дроздовой и заверил, что постоянно раскаивается в содеянном.

Певцов и Дроздова познакомились 7 мая 1991 года, актеры называют эту дату началом «семейного летоисчисления». А через три года после первой встречи пара официально зарегистрировала отношения в Мещанском ЗАГСе Москвы. У супругов есть общий сын Елисей, ему 16 лет.

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