Звезда «Наследников» протаранил своей машиной стену пиццерии

Алан Рак | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Алан Рак протаранил своей машиной стену пиццерии в Голливуде. Об этом пишет TMZ.

Известно, что дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось 31 октября около 9 часов вечера. Звезда сериала «Наследники» столкнулся, находясь на проезжей части, с другим автомобилем. Пикап артиста вытолкнул на перекресток другую машину, а сам он врезался в здание. На опубликованных фотографиях видно, что авто Рака вошло в заведение под названием Raffalo's Pizza, разрушив кирпичную стену.