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3 ноября 2023, новость

Звезда «Наследников» протаранил своей машиной стену пиццерии

Отмечается, что на момент ДТП актер Алан Рак был трезв
Алан Рак | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Алан Рак протаранил своей машиной стену пиццерии в Голливуде. Об этом пишет TMZ.

Известно, что дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось 31 октября около 9 часов вечера. Звезда сериала «Наследники» столкнулся, находясь на проезжей части, с другим автомобилем. Пикап артиста вытолкнул на перекресток другую машину, а сам он врезался в здание. На опубликованных фотографиях видно, что авто Рака вошло в заведение под названием Raffalo's Pizza, разрушив кирпичную стену.

По доступным данным, в ДТП пострадали два человека, однако их состояние не вызывает беспокойство врачей. Сам актер был трезвым в момент аварии. Вскоре после инцидента очевидцы засняли Рака, который вышел из машины и сразу же начал разговаривать по телефону. Сотрудники полиции начали расследование произошедшего.

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