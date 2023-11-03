Алла Пугачева вернулась в свой замок в деревне Грязь

Певицу Аллу Пугачеву засняли при подъезде к замку в подмосковной деревне Грязь. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Издание отмечает, что исполнительница пересекла российскую границу через КПП в Псковской области, а затем поехала в Москву. Рано утром, 3 ноября, Пугачева оказалась в столице. В это время в замке шла подготовка к ее возвращению.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239753&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом до сих пор неизвестно, какие у певицы планы в России.

Ранее стало известно, что Пугачева вернулась в РФ. Она приехала в одиночестве: мужа, юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), с ней не было.