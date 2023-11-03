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3 ноября 2023, новость

Алла Пугачева вернулась в свой замок в деревне Грязь

Певица приехала в Россию в одиночестве

Певицу Аллу Пугачеву засняли при подъезде к замку в подмосковной деревне Грязь. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Издание отмечает, что исполнительница пересекла российскую границу через КПП в Псковской области, а затем поехала в Москву. Рано утром, 3 ноября, Пугачева оказалась в столице. В это время в замке шла подготовка к ее возвращению.

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом до сих пор неизвестно, какие у певицы планы в России.

Ранее стало известно, что Пугачева вернулась в РФ. Она приехала в одиночестве: мужа, юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), с ней не было. 

Напомним, ранее певица впервые за три месяца вышла на связь с фанатами, опубликовав снимки мужа и детей в своей соцсети. «Живем дальше», — подписала кадры Пугачева.

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