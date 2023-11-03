Смольянинов признался, что играет в переходах в Латвии

Артур Смольянинов | Источник: PersonaStars

Актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) признался в одном из интервью, что создал музыкальную группу cheLovek в Латвии, которая пока играет в переходах, готовясь к релизу своего первого музыкального альбома.

«Сейчас мы записали свой первый мини-альбом. Буквально через месяц у нас будет дебютный полновесный концерт в Латвии. То есть в течение года мы играем в переходе и доигрались до полноценной программы, альбома», — заявил Смольянинов.

Актер пояснил, что участники его музыкального коллектива — люди «из новой жизни», которых он еще полтора года назад не знал.