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3 ноября 2023, новость

Смольянинов признался, что играет в переходах в Латвии

Актер рассказал, что собрал музыкальную группу и готовится к выходу альбома
Артур Смольянинов | Источник: PersonaStars

Актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) признался в одном из интервью, что создал музыкальную группу cheLovek в Латвии, которая пока играет в переходах, готовясь к релизу своего первого музыкального альбома.

«Сейчас мы записали свой первый мини-альбом. Буквально через месяц у нас будет дебютный полновесный концерт в Латвии. То есть в течение года мы играем в переходе и доигрались до полноценной программы, альбома», — заявил Смольянинов.

Актер пояснил, что участники его музыкального коллектива — люди «из новой жизни», которых он еще полтора года назад не знал.

В начале сентября Смольянинов заявил, что у него нет шансов и желания вернуться в РФ. 

Ранее режиссер Ренат Давлетьяров высказался об уехавших из России актерах Смольянинове и Анатолии Белом.

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