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2 ноября 2023, новость

Продюсер «Очень странных дел» опроверг слухи об омоложении актеров в финале

С момента окончания прошлого сезона прошло несколько лет, и звезды сериала заметно повзрослели
Кадр из сериала «Очень странные дела» (4 сезон)

Исполнительный продюсер сериала «Очень странные дела» Шон Леви заявил Deadline, что команда шоу не собирается использовать технологию по омоложению актерского состава, несмотря на то, что с момента окончания предыдущего сезона прошло уже несколько лет.

«Конечно, нет. Удивительно, как широко может разойтись буквально одно предложение. Суть в том, что мы знаем, что делаем. Наш актерский состав великолепен, а персонажи, придуманные братьями Дафферами, такие яркие. Поэтому я и не беспокоюсь», — заявил Леви.

Тем самым продюсер опроверг слухи, что создатели сериала прибегнут к использованию нейросети или компьютерной графики, чтобы сделать актеров более молодыми в финальном сезоне. Эти предположения появились после недавних слов Леви, который заявил, что продюсеры сделают «все возможное, чтобы взросление детей было менее заметным» на экране. Теперь ему пришлось уточнять, что он не имел в виду компьютерную графику.

В конце сентября сообщалось, что создатели «Очень странных дел» вернулись к работе над пятым сезоном, отложенным из-за забастовки сценаристов США. Как признавались братья Мэтт и Росс Дафферы, в заключительном, пятом сезоне шоу появятся идеи, не попавшие во второй. Кроме того, по словам создателей, действие новых серий будет происходить в 90-е годы.

Напомним, сериал «Очень странные дела» начал выходить в 2016 году. Главные роли в нем исполняют Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор и другие.

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