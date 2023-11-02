Новый фильм Миядзаки выйдет в прокат в двух версиях дубляжа

Первый трейлер нового анимационного фильма Хаяо Миядзаки « Мальчик и птица » получил сразу две официальные дублированные версии, премьера которых состоялась в видеосервисе VK Видео. В прокат картина также выйдет в двух версиях дубляжа — классической и современной.

Как отмечает представитель компании «Русский Репортаж» Анна Бочарова, «Хаяо Миядзаки с филигранной точностью рисовал "Мальчика и птицу", ведь в общей сложности работа над фильмом заняла у великого аниматора 7 лет. Поэтому наш путь по работе с этим шедевром креативный, нестандартный и трепетный».