Наверх
2 ноября 2023, новость

Новый фильм Миядзаки выйдет в прокат в двух версиях дубляжа

Великий аниматор работал над «Мальчиком и птицей» семь лет

Первый трейлер нового анимационного фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» получил сразу две официальные дублированные версии, премьера которых состоялась в видеосервисе VK Видео. В прокат картина также выйдет в двух версиях дубляжа — классической и современной.

Классический дубляж выполняет студия CPI FILMS под руководством Евгения Хазова.

Во время загрузки произошла ошибка.

За современный дубляж отвечает «Студийная банда».

Во время загрузки произошла ошибка.

Как отмечает представитель компании «Русский Репортаж» Анна Бочарова, «Хаяо Миядзаки с филигранной точностью рисовал "Мальчика и птицу", ведь в общей сложности работа над фильмом заняла у великого аниматора 7 лет. Поэтому  наш путь по работе с этим шедевром креативный, нестандартный и трепетный».

В широкий прокат «Мальчик и птица» выйдет 7 декабря.

Поделиться с друзьями!
Новые трейлеры
Мальчик и птица
Дублированный трейлер
Госпожа
Тизер-трейлер
Дворец
Дублированный трейлер
Отпуск по семейным обстоятельствам
Трейлер (англ.)
Мафия — дело семейное
Трейлер
Екатерина
Трейлер (4 сезон)
Убийца
Трейлер (англ.)
Волшебный участок
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь