Наверх
2 ноября 2023, новость

Режиссер фильма «Любовь-морковь» высказался об уехавших из РФ актерах

Ренат Давлетьяров высказался о Смольянинове и Белове, снимавшихся у него
Ренат Давлетьяров

Режиссер Ренат Давлетьяров высказался об актерах, которые уехали за границу после начала специальной операции России на Украине. Его цитирует kp.ru.

Давлетьяров заявил, что не думает об Анатолии Белом и Артуре Смольянинове (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), снимавшихся у него.

«Я, конечно, очень многих из них знаю достаточно близко. Многих, как Белого или упыря этого Смольянинова, я снимал…» — заявил он.

Он призвал актеров поступать по совести, которая «не подпадает под нормы закона».

«Мне кажется, они совершили огромную ошибку, предав то, что сделало их теми, кто они есть. Они только здесь, в этой стране, состоялись», — сказал Давлетьяров.

Кроме того, добавил режиссер, он удивился антироссийским высказываниям Белого.

Напомним, ранее Анатолий Белый заявил, что не попадает в категорию резервистов армии Израиля, так как не служил и не живет в стране более пяти лет. Однако не исключил, что пошел бы на фронт

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Ренат Давлетьяров
Анатолий Белый
Уехавший в США Бурковский сообщил о спектакле со своим участием на Бродвее
Артур Смольянинов
Пугачева вышла на связь на фоне новостей об отъезде из Израиля
Экс-ведущий «Модного приговора» рассказал о заработке за границей
Звезда «Кухни» Бурковский опроверг свое возвращение в Россию
Панин переехал в США после пьяного дебоша в Эстонии
Вернувшегося из США в Россию актера «Кухни» раскритиковали
С «Аллеи звезд» в Ульяновске удалили упоминание Чулпан Хаматовой
Немоляева высказалась о Галкине, назвав его «несчастным»
Переехавший в США актер «Кухни» вернулся в Россию
Пугачева вместе с детьми покинула Израиль
«Никаких травм»: менеджер подтвердила нападение на Милохина
Максим Галкин покинул Израиль
Уехавший из России популярный комик задумался о смене фамилии
Пригожин заявил, что Пугачева не потеряла популярности в России
Актера Кирилла Сафонова потребовали признать иноагентом
Шуфутинский об уехавших из России: «От самого себя не убежишь»
Максим Галкин собрался уехать из Израиля
Назван заработок покинувшего Россию Назарова за границей
Анатолий Белый объяснил, почему не идет воевать за Израиль
«Будут кусать локти»: Марат Башаров — об уехавших из РФ звездах
«Кто-то нужен, кто-то не нужен»: Песков высказался о возвращении звезд
В Праге отменили концерт уехавшего из России Анатолия Белого
Слепаков опроверг информацию о похищении боевиками ХАМАС
Галкин рассказал, как помогает Израилю «в сложное время»
Отец Ивана Урганта высказался об «отмене» сына
Белый пожаловался на злорадство бывших коллег
Александр Незлобин рассказал, как чуть не развелся с женой из-за эмиграции
СМИ: Даню Милохина призвали в армию
Ургант вместе с Познером выступит в Дубае с шоу про путешествия
Михалков назвал уехавшего из России Анатолия Белого предателем
В Париже отменили гастроли Анатолия Белого
Иван Ургант впервые за долгое время появился на публике
Панин назвал «халтурой» свою работу в «Солдатах»
Галкин высмеял организаторов отмененных концертов
Юлия Ауг играет сумасшедшую, возомнившую себя Пугачевой
Назван возможный гонорар Ахеджаковой за участие в спектакле за границей
Проживающий в США внук Пугачевой заскучал без выходов на сцену
Даня Милохин обратился к русскому народу
Ян Гэ пришла на немецкий «Голос» и скрыла 16 лет жизни в Москве
Экс-худрук МХАТа рассказал об уважении к Чулпан Хаматовой
Российские фильмы перестали выдвигать на «Оскар»
Проживающая в США дочь Машкова обратилась к отцу
Приемный отец Милохина рассказал о травле блогера в России
Даня Милохин отреагировал на слухи об объявлении в розыск
Звезда «Чебурашки» ответила на слухи об эмиграции в Аргентину
Корпоративы Галкина за границей подешевели
Ургант впервые снялся в фильме после долгого перерыва
Путин раскрыл количество уехавших из России артистов
Вернувшегося в Россию Даню Милохина призовут в армию
Даня Милохин вернулся в Россию
Новые трейлеры
Дворец
Дублированный трейлер
Отпуск по семейным обстоятельствам
Трейлер (англ.)
Мафия — дело семейное
Трейлер
Екатерина
Трейлер (4 сезон)
Убийца
Трейлер (англ.)
Волшебный участок
Трейлер
Лунатики
Трейлер
Крупный улов
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь