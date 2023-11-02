Режиссер фильма «Любовь-морковь» высказался об уехавших из РФ актерах

Ренат Давлетьяров

Режиссер Ренат Давлетьяров высказался об актерах, которые уехали за границу после начала специальной операции России на Украине. Его цитирует kp.ru.

Давлетьяров заявил, что не думает об Анатолии Белом и Артуре Смольянинове (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), снимавшихся у него.

«Я, конечно, очень многих из них знаю достаточно близко. Многих, как Белого или упыря этого Смольянинова, я снимал…» — заявил он.

Он призвал актеров поступать по совести, которая «не подпадает под нормы закона».

«Мне кажется, они совершили огромную ошибку, предав то, что сделало их теми, кто они есть. Они только здесь, в этой стране, состоялись», — сказал Давлетьяров.

Кроме того, добавил режиссер, он удивился антироссийским высказываниям Белого.