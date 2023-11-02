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2 ноября 2023, новость

Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение ИИ

В рекламе приложения было использовано фальшивое изображение актрисы, созданное ИИ
Скарлетт Йоханссон | Источник: Legion-Media.ru

Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение ИИ, которое использовало ее имя и изображение в рекламе без ее разрешения. Об этом сообщает Variety.

В 22-секундном рекламном ролике, размещенном в соцсети X (ранее известной как Twitter), приложение для создания изображений под названием Lisa AI: 90's Yearbook & Avatar, использовало реальные кадры с Йоханссон, чтобы создать фальшивое изображение.

Представители 38-летней актрисы подтвердили прессе, что уже были предприняты соответствующие юридические действия. «Мы не относимся к этим вещам легкомысленно. В соответствии с нашим обычным порядком действий в этих обстоятельствах мы будем использовать все средства правовой защиты», — сказал Variety адвокат актрисы Кевин Йорн. После этого реклама была удалена.

Видео было взято со съемок фильма Marvel «Черная вдова». Сделанная ИИ Скарлетт Йоханссон говорит: «Одними аватарами дело не ограничивается. Вы также можете создавать изображения с текстом и даже видео с искусственным интеллектом. Я думаю, вы не должны это пропустить».

Мелкий шрифт под рекламой гласит: «Изображения созданы Лизой AI. Это не имеет никакого отношения к этому человеку». 

Йоханссон — не единственная, кто публично выступил против использования своего имени и изображений для ИИ. В прошлом месяце Том Хэнкс зашел в соцсети, чтобы предупредить фанатов о стоматологической рекламе, которая использовала его изображение, созданное искусственным интеллектом, для своего рекламного видеоролика.

Напомним, летом этого года голливудские актеры начали самую масштабную в истории забастовку, одним из их требований была защита цифровых изображений.

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