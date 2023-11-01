Марк Эйдельштейн сыграет в драме «Космос засыпает» от создателей фильма «Бери да помни»

Марк Эйдельштейн | Источник: PersonaStars

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Актер Марк Эйдельштейн, известный по фильмам «Праведник», «Страна Саша» и сериалу «Монастырь», исполнит главную роль в драме «Космос засыпает» кинокомпании Bosfor Pictures. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проекта.

«Создатель фильма “Бери да помни” кинокомпания Bosfor Pictures начала работу над новой лентой “Космос засыпает” — полнометражным дебютом режиссера и сценариста Антона Мамыкина», — сказали в пресс-службе.

По сюжету талантливый студент-ракетостроитель Паша, стремящийся к своей мечте о космосе, возвращается в родной поселок после тревожной телеграммы от родных. Дом на берегу моря, где живут его мать и брат, буквально утопает в песках. Главную роль в картине исполнит Марк Эйдельштейн. Первая часть съемок фильма прошла в северном поселке Шойна на берегу Белого моря в Ненецком автономном округе, где разворачивается действие картины. Основной блок съемок стартует в 2024 году.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355385&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Шойна — это мечта любого кинематографиста. Здесь редкое сочетание фактур: заполярная деревня и песчаные дюны. Я очень хотел здесь что-то снять, но так, чтобы место работало на историю, а не наоборот. Так родился замысел “Космос засыпает” — истории про потерю почвы под ногами. Мы долго искали актера, который даст этой истории нужную тональность, и Марк стал таким же открытием и откровением, как и сама Шойна», — цитирует пресс-служба слова Антона Мамыкина.