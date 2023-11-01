Киану Ривз вернулся к работе над продолжением «Константина»

Киану Ривз в фильме «Константин: Повелитель тьмы»

Фильм «Константин: Повелитель тьмы» с канадским актером Киану Ривзом в главной роли получит продолжение. Об этом пишет Deadline со ссылкой на режиссера сиквела Фрэнсиса Лоуренса.

Постановщик возобновил работу над продолжением мистического боевика. Отмечается, что производство «Константина 2» было поставлено на паузу в связи с забастовкой голливудских сценаристов. После завершения акции протеста в конце сентября Лоуренс, Ривз и сценарист проекта Акива Голдсман вернулись к обсуждению предстоящей ленты.

«Киану, Голдсман и я неоднократно встречались и обсуждали, какой будет новая история. У нас также запланированы встречи, чтобы завершить работу над сценарием», — отметил Лоуренс. Он также добавил, что команда планирует снять «Константина 2» для аудитории с рейтингом R (от англ. Restricted — означает, что показ фильма детям младше 17 лет доступен только в сопровождении совершеннолетнего — ред.).