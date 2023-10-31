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31 октября 2023, новость

Братья Андреасян представили новые облики Кузи и Нафани

Полнометражный проект с участием персонажей планируют выпустить в следующем году
Кузя и Нафаня (фото: «Кинокомпания братьев Андреасян»)

Кинокомпания братьев Андреасян представила обновленные облики анимационных персонажей серии советских мультфильмов «Домовенок Кузя» Кузи и Нафани. Об этом сообщается в Telegram-канале «Бюллетень кинопрокатчика».

Отмечается, что режиссеры планируют выпустить полнометражный проект с одноименным названием летом следующего года. В числе референсов фильма были упомянуты такие анимационные проекты, как «Гарфилд», «Приключения Паддингтона» и «Чебурашка».

Режиссером проекта выступит Виктор Лакисов, а в актерский состав фильма войдут Алика СмеховаМарк БогатыревСофия Петрова и Евгения Малахова. Известно, что съемки картины уже начались. В основу сюжета проекта лягут приключения Кузи и его друзей, которые отправляются на поиски волшебного сундучка, исполняющего желания, а также противостоят Бабе-Яге.

Ранее стало известно, что по «Смешарикам» собираются снимать фильм по сценарию Сергея Лукьяненко

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