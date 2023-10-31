Пугачева вышла на связь на фоне новостей об отъезде из Израиля

Певица Алла Пугачева впервые за три месяца вышла на связь с фанатами, опубликовав снимки мужа и детей в своей соцсети.

В октябре 2022 года Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и Алла Пугачева вместе с детьми Гарри и Лизой улетели из России в Израиль .

Недавно стало известно, что Максим Галкин покинул Израиль и прилетел на Кипр в рамках запланированного гастрольного тура по Европе. Вылетела ли из Израиля супруга артиста Алла Пугачева, неизвестно. При этом ходили слухи, что артистка вместе с детьми приехала на Кипр, однако позднее директор Пугачевой Чупракова не подтвердила эту информацию.