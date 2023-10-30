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30 октября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Гвинет Пэлтроу рассказала о волшебном лете с Мэттью Перри

Гвинет Пэлтроу раскрыла недолгий роман со звездой «Друзей» Мэттью Перри
Гвинет Пэлтроу | Источник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу почтила память актера Мэттью Перри, скончавшегося на 55-м году жизни, и рассказала об их недолгом романе. Соответствующий пост она опубликовала в своем микроблоге. 

Пэлтроу рассказала, что познакомилась с будущей звездой сериала «Друзья» в 1993 году на театральном фестивале в Массачусетсе. «Мы оба провели там большую часть лета, играя в спектаклях. Он был таким забавным, таким милым, и с ним было так весело. Мы купались, пили пиво в местном баре и целовались в зарослях высокой травы. Это было волшебное лето», — подписала 51-летняя актриса пост в соцсети.

Она отметила, что тогда была только отснята пилотная серия «Друзей», поэтому Перри сильно переживал, «надеясь, что большой прорыв не за горами».

29 октября стало известно, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело Мэттью Перри в джакузи в Лос-Анджелесе. По предварительным данным, в доме 54-летнего актера не найдено наркотических веществ.

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