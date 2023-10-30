Гвинет Пэлтроу рассказала о волшебном лете с Мэттью Перри

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу почтила память актера Мэттью Перри , скончавшегося на 55-м году жизни , и рассказала об их недолгом романе. Соответствующий пост она опубликовала в своем микроблоге.

Пэлтроу рассказала, что познакомилась с будущей звездой сериала «Друзья» в 1993 году на театральном фестивале в Массачусетсе. «Мы оба провели там большую часть лета, играя в спектаклях. Он был таким забавным, таким милым, и с ним было так весело. Мы купались, пили пиво в местном баре и целовались в зарослях высокой травы. Это было волшебное лето», — подписала 51-летняя актриса пост в соцсети.