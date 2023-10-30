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30 октября 2023, новость

Автор самого кассового байопика назвал биографии бесполезным жанром кино

Кристофер Нолан подчеркнул, что его фильм с Киллианом Мерфи больше похож на юридическую драму или кино об ограблениях
Кристофер Нолан | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Кристофер Нолан, который снял самый кассовый байопик в истории — «Оппенгеймер», — признался, что считает жанр биографического кино «бесполезным». Об этом пишет Indie Wire.

Режиссер уточнил, что не считает фильм про Оппенгеймера байопиком, так как картина охватывает лишь определенную часть из жизни изобретателя атомной бомбы. По мнению Нолана, его фильм с Киллианом Мерфи по жанру больше похож на юридическую драму или кино об ограблениях.

«Именно здесь концепция байопика полностью подводит вас как жанр. Это бесполезный жанр. Я же люблю работать в полезных жанрах», — высказался Нолан.

Кинематографист убежден, что все по-настоящему великие биографические фильмы выходят за рамки стереотипов и рассматриваются публикой как работы в других, более конкретных жанрах.

18 сентября «Оппенгеймер» собрал в мировом прокате $912 млн, став самым кассовым байопиком в истории. Биографическая картина Кристофера Нолана опередила байопик о Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия».

«Оппенгеймер» — фильм о создателе атомной бомбы, созданный режиссером «Начала» Кристофером Ноланом. Минкульт России не стал выдавать прокатные удостоверения «Барби» и «Оппенгеймеру» из-за их «несоответствия российским духовным ценностям». 

Ранее стало известно, что фильм «По щучьему велению» возглавил кинопрокат в России. 

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