Ирина Пегова прокомментировала новости о замужестве

Ирина Пегова

Ирине Пеговой, с тех пор, как на ее безымянном пальце заметили кольцо, похожее на обручальное, стали задавать вопросы по поводу изменений в личной жизни. Многие решили, что 45-летняя актриса тайно вышла замуж. Однако Пегова призналась, что кольцо — это всего лишь очередной аксессуар, который не имеет никакого особого смысла.

«Я люблю украшения и ношу кольца на любых пальцах без разбора. Это не имеет никакого отношения к замужеству», — объяснила звезда в беседе с «Комсомольской правдой».