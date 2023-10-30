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30 октября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Ирина Пегова прокомментировала новости о замужестве

Актриса объяснила, что надевает кольцо на безымянный палец, не подозревая, что это вызовет слухи
Ирина Пегова

Ирине Пеговой, с тех пор, как на ее безымянном пальце заметили кольцо, похожее на обручальное, стали задавать вопросы по поводу изменений в личной жизни. Многие решили, что 45-летняя актриса тайно вышла замуж. Однако Пегова призналась, что кольцо — это всего лишь очередной аксессуар, который не имеет никакого особого смысла.

«Я люблю украшения и ношу кольца на любых пальцах без разбора. Это не имеет никакого отношения к замужеству», — объяснила звезда в беседе с «Комсомольской правдой».

Напомним, более десяти лет Ирина Пегова прожила в браке с актером Дмитрием Орловым, с которым развелась в 2011 году. В этом союзе у звезд кино родилась дочь Татьяна. По словам бывших супругов, после расставания они не остались друзьями, а общаются теперь только по поводу дочери.

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