Ирина Пегова прокомментировала новости о замужестве

Ирине Пеговой, с тех пор, как на ее безымянном пальце заметили кольцо, похожее на обручальное, стали задавать вопросы по поводу изменений в личной жизни. Многие решили, что 45-летняя актриса тайно вышла замуж. Однако Пегова призналась, что кольцо — это всего лишь очередной аксессуар, который не имеет никакого особого смысла.
«Я люблю украшения и ношу кольца на любых пальцах без разбора. Это не имеет никакого отношения к замужеству», — объяснила звезда в беседе с «Комсомольской правдой».
Напомним, более десяти лет Ирина Пегова прожила в браке с актером Дмитрием Орловым, с которым развелась в 2011 году. В этом союзе у звезд кино родилась дочь Татьяна. По словам бывших супругов, после расставания они не остались друзьями, а общаются теперь только по поводу дочери.