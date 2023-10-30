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30 октября 2023, новость

Экс-ведущий «Модного приговора» рассказал о заработке за границей

Александр Васильев заявил, что в России он в «черном списке»
Александр Васильев | Источник: PersonaStars

Стилист и историк моды Александр Васильев признался, что сейчас находится в Анталье. Его слова передает «Абзац».

«У меня же нет работы в России, поэтому зарабатываю деньги только за границей. В России я в черном списке», — пояснил бывший ведущий «Модного приговора».

Недавно Васильев отмечал, что не стал меньше зарабатывать после ухода с поста ведущего шоу «Модный приговор». Стилист добавил, что у него достаточного личного жилья за границей и хорошая репутация, поэтому он «занят на все 100%».

По словам историка моды, он и вовсе намерен вернуться в программу в следующем сезоне — просто на данный момент «есть обстоятельства», из-за которых он не может снова стать ведущим шоу. Однако он не стал рассказывать, какие именно.

Ранее мать Андрея Бурковского заявила, что актер уехал в США ради учебы и обязательно вернется в Россию после окончания обучения. 

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