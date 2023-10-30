Экс-ведущий «Модного приговора» рассказал о заработке за границей

Стилист и историк моды Александр Васильев признался, что сейчас находится в Анталье. Его слова передает «Абзац».
«У меня же нет работы в России, поэтому зарабатываю деньги только за границей. В России я в черном списке», — пояснил бывший ведущий «Модного приговора».
Недавно Васильев отмечал, что не стал меньше зарабатывать после ухода с поста ведущего шоу «Модный приговор». Стилист добавил, что у него достаточного личного жилья за границей и хорошая репутация, поэтому он «занят на все 100%».
По словам историка моды, он и вовсе намерен вернуться в программу в следующем сезоне — просто на данный момент «есть обстоятельства», из-за которых он не может снова стать ведущим шоу. Однако он не стал рассказывать, какие именно.
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