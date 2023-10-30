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30 октября 2023, новость

Фильм «По щучьему велению» возглавил кинопрокат в России

Новая экранизация сказки собрала 406 млн рублей за выходные

Российский фильм «По щучьему велению» Александра Войтинского стал лидером кинопроката в РФ, собрав 406 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 26 по 29 октября.

В основе сюжета лежит классическая сказка про Емелю, который поймал говорящую щуку, а та предложила ему сделку в три желания. Роль Емели в картине сыграл Никита Кологривый, роль щуки, которая оборачивается Василисой, исполнила Мила Ершова. Также в фильме снялись Роман Мадянов, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Федор Лавров, Агриппина Стеклова и другие.

На втором месте — российский исторический фильм «Императрицы» Андрея Кравчука, собравший 39,7 млн рублей. Фильм рассказывает о первых императрицах Российской империи: Екатерине I, Анне Иоанновне и главной героине фильма — Елизавете Петровне. Роли в картине исполнили Юлия Пересильд, Иван Колесников, Игорь Гордин и другие.

Российская биографическо-приключенческая драма «Повелитель ветра» Игоря Волошина заняла третье место, собрав 39,6 млн рублей. В основу сценария легла история кругосветного полета, который Федор Конюхов совершил в 2016 году, поставив мировой рекорд. Путешественник стартовал в Австралии и пролетел вокруг Земли всего за 11 дней 4 часа 20 минут. Главную роль в фильме исполнил Федор Бондарчук, который также является генеральным продюсером «Повелителя ветра».

Американский фильм ужасов «Пять ночей с Фредди» Эммы Тамми, официальный показ которого не предусмотрен на территории России и Белоруссии, занял второе место в рейтинге кинопроката в странах СНГ, собрав 63 млн рублей. Фильм, снятый по серии видеоигр Five Nights at Freddy’s, рассказывает об охраннике, который устраивается на работу в пиццерию Freddy Fazbear’s Pizza. Роли в картине исполнили Джош Хатчерсон, Элизабет Лайл, Мэттью Лиллард и другие.

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