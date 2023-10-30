Фильм «По щучьему велению» возглавил кинопрокат в России

Российский фильм «По щучьему велению» Александра Войтинского стал лидером кинопроката в РФ, собрав 406 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 26 по 29 октября.

На втором месте — российский исторический фильм «Императрицы» Андрея Кравчука, собравший 39,7 млн рублей. Фильм рассказывает о первых императрицах Российской империи: Екатерине I, Анне Иоанновне и главной героине фильма — Елизавете Петровне. Роли в картине исполнили Юлия Пересильд, Иван Колесников, Игорь Гордин и другие.

Российская биографическо-приключенческая драма «Повелитель ветра» Игоря Волошина заняла третье место, собрав 39,6 млн рублей. В основу сценария легла история кругосветного полета, который Федор Конюхов совершил в 2016 году, поставив мировой рекорд. Путешественник стартовал в Австралии и пролетел вокруг Земли всего за 11 дней 4 часа 20 минут. Главную роль в фильме исполнил Федор Бондарчук, который также является генеральным продюсером «Повелителя ветра».