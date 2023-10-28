Егор Крид пришел на концерт в гриме Джокера

Певец Егор Крид пришел на концерт в Москве в гриме Джокера. Артист опубликовал кадры в необычном костюме в своей соцсети.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239751&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Крид выступил на концерте в образе клоуна-суперзлодея и отметил, что этот день поставил личный рекорд по количеству людей в зале.

Также исполнитель готовит для поклонниц «сумасшедшую и страшную» фотосессию в честь наступающего Хэллоуина. «Ждите на днях. Сладость или Гадость?» — написал певец.

Многие поклонницы позитивно оценили непривычный образ артиста. Они похвалили Крида за грим.

«Страшно красивый», — прокомментировала одна из фанаток.

Егор Крид начал свою карьеру в 2011 году и был неоднократно был номинирован на премии Муз-ТВ и RU.TV. В 2021 году певец стал одним из наставников в шоу «Голос. Дети».