Егор Крид пришел на концерт в гриме Джокера

Певец Егор Крид пришел на концерт в Москве в гриме Джокера. Артист опубликовал кадры в необычном костюме в своей соцсети.
Крид выступил на концерте в образе клоуна-суперзлодея и отметил, что этот день поставил личный рекорд по количеству людей в зале.
Также исполнитель готовит для поклонниц «сумасшедшую и страшную» фотосессию в честь наступающего Хэллоуина. «Ждите на днях. Сладость или Гадость?» — написал певец.
Многие поклонницы позитивно оценили непривычный образ артиста. Они похвалили Крида за грим.
«Страшно красивый», — прокомментировала одна из фанаток.
Егор Крид начал свою карьеру в 2011 году и был неоднократно был номинирован на премии Муз-ТВ и RU.TV. В 2021 году певец стал одним из наставников в шоу «Голос. Дети».
Ранее в шоу «Голос. Уже не дети» первое место заняла участница команды Егора Крида Вероника Сыромля.