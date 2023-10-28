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28 октября 2023, новость

Егор Крид пришел на концерт в гриме Джокера

Певец удивил поклонников необычным образом

Певец Егор Крид пришел на концерт в Москве в гриме Джокера. Артист опубликовал кадры в необычном костюме в своей соцсети.

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Крид выступил на концерте в образе клоуна-суперзлодея и отметил, что этот день поставил личный рекорд по количеству людей в зале.

Также исполнитель готовит для поклонниц «сумасшедшую и страшную» фотосессию в честь наступающего Хэллоуина. «Ждите на днях. Сладость или Гадость?» — написал певец.

Многие поклонницы позитивно оценили непривычный образ артиста. Они похвалили Крида за грим.

«Страшно красивый», — прокомментировала одна из фанаток.

Егор Крид начал свою карьеру в 2011 году и был неоднократно был номинирован на премии Муз-ТВ и RU.TV. В 2021 году певец стал одним из наставников в шоу «Голос. Дети».  

Ранее в шоу «Голос. Уже не дети» первое место заняла участница команды Егора Крида Вероника Сыромля. 

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