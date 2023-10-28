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28 октября 2023, новость

Вышел трейлер нового фильма Дэвида Финчера с Фассбендером в главной роли

В криминальном триллере «Убийца» также снялись Тильда Суинтон и Чарльз Парнелл
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Вышел трейлер нового фильма от режиссера Дэвида Финчера «Убийца». Ролик появился на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix.

Сюжет криминального триллера рассказывает о наемнике, который столкнулся с личностным кризисом и вынужден бороться со своими эмоциями и работодателями, недовольными его работой. Главную роль в проекте исполнил ирландский актер Майкл Фассбендер.

В картине снимались Тильда СуинтонЧарльз Парнелл и Арлисс Ховард. Мировая премьера новой ленты Финчера состоится 27 октября, а 10 ноября «Убийца» появится на стриминг-платформе Netflix.

Ранее сообщалось о выпуске тизер-трейлера фильма «По Фрейду», в котором роль Зигмунда Фрейда исполнил британский актер Энтони Хопкинс.

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