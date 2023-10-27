Александр Петров показал молодую жену в купальнике

Александр Петров в своем микроблоге поделился видео из отпуска, на котором запечатлена его 22-летняя жена Виктория. В ролике девушка выныривает из воды на фоне живописного заката.

34-летний Петров не уточнил, где именно был снят ролик, ограничившись в качестве подписи к видео своим новым стихотворением.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239749&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Многие поклонники отметили, что после женитьбы Петров стал выглядеть счастливее и радостнее, и посчитали, что так на него действует Виктория. «Видно было, что Александра что-то тревожило, потух взгляд, какой-то помятый, даже обрюзг немного. Не иначе как депрессия накрыла мужчину. А тут появилась Виктория, и воспрял», — написал один из подписчиков.

Напомним, Александр Петров в сентябре этого года неожиданно для всех сообщил, что женился на Виктории Антоновой. По его словам, они познакомились на улице и сразу поняли, что созданы друг для друга.

Правда, в это же время актер состоял в отношениях с актрисой Стасей Милославской, с которой познакомился на съемках фильма «Стрельцов». О расставании он сообщил ей за несколько минут до публикации в соцсетях о своей женитьбе.