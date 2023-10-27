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27 октября 2023, новость

Александр Петров показал молодую жену в купальнике

Пара провела совместный отпуск на море

Александр Петров в своем микроблоге поделился видео из отпуска, на котором запечатлена его 22-летняя жена Виктория. В ролике девушка выныривает из воды на фоне живописного заката.

34-летний Петров не уточнил, где именно был снят ролик, ограничившись в качестве подписи к видео своим новым стихотворением.

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Многие поклонники отметили, что после женитьбы Петров стал выглядеть счастливее и радостнее, и посчитали, что так на него действует Виктория. «Видно было, что Александра что-то тревожило, потух взгляд, какой-то помятый, даже обрюзг немного. Не иначе как депрессия накрыла мужчину. А тут появилась Виктория, и воспрял», — написал один из подписчиков.

Напомним, Александр Петров в сентябре этого года неожиданно для всех сообщил, что женился на Виктории Антоновой. По его словам, они познакомились на улице и сразу поняли, что созданы друг для друга.

Правда, в это же время актер состоял в отношениях с актрисой Стасей Милославской, с которой познакомился на съемках фильма «Стрельцов». О расставании он сообщил ей за несколько минут до публикации в соцсетях о своей женитьбе.

Недавно Александр Петров впервые вышел в свет с женой. Они вместе появились на презентации его драматического шоу «Планета Максимус».

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