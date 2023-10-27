Режиссер «Гарри Поттера» захотел «завязать» со спин-оффами франшизы

Режиссер «Фантастических тварей» Дэвид Йейтс заявил, что Warner Bros. не планирует продолжать серию приквелов. Его слова передает The Guardian.
Йейтс выступил режиссером четырех из восьми фильмов по Гарри Поттеру, а также трилогии «Фантастические твари». Он отметил, что съемки последней части приквела «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» проходили во время пандемии: «Было весело, но тяжело». После выхода ленты команда решила, что нужно сделать паузу и успокоиться.
«Все было так: "Давайте припаркуемся и завяжем на время"», — сказал постановщик.
Режиссер признался, что удивился словам писательницы Джоан Роулинг, которая в 2016 году анонсировала пять фильмов по «Фантастическим тварям». Он заявил, что такой вариант изначально не рассматривался.
«Мысль о том, что будет пять фильмов о "Фантастических тварях", стала для большинства из нас полной неожиданностью», — сказал он.
Восемь фильмов франшизы «Гарри Поттер» были сняты компанией Warner Bros. по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Кроме того, в большой прокат вышла серия фильмов «Фантастические твари» о событиях, предшествовавших основной саге. Премьера последней части, получившей подзаголовок «Тайны Дамблдора», состоялась 6 апреля 2022 года.