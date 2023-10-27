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27 октября 2023, новость

Режиссер «Гарри Поттера» захотел «завязать» со спин-оффами франшизы

Дэвид Йейтс заявил, что серия «Фантастических тварей» приостановлена
Кадр из фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

Режиссер «Фантастических тварей» Дэвид Йейтс заявил, что Warner Bros. не планирует продолжать серию приквелов. Его слова передает The Guardian.

Йейтс выступил режиссером четырех из восьми фильмов по Гарри Поттеру, а также трилогии «Фантастические твари». Он отметил, что съемки последней части приквела «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» проходили во время пандемии: «Было весело, но тяжело». После выхода ленты команда решила, что нужно сделать паузу и успокоиться.

«Все было так: "Давайте припаркуемся и завяжем на время"», — сказал постановщик.

Режиссер признался, что удивился словам писательницы Джоан Роулинг, которая в 2016 году анонсировала пять фильмов по «Фантастическим тварям». Он заявил, что такой вариант изначально не рассматривался.

«Мысль о том, что будет пять фильмов о "Фантастических тварях", стала для большинства из нас полной неожиданностью», — сказал он.

Восемь фильмов франшизы «Гарри Поттер» были сняты компанией Warner Bros. по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Кроме того, в большой прокат вышла серия фильмов «Фантастические твари» о событиях, предшествовавших основной саге. Премьера последней части, получившей подзаголовок «Тайны Дамблдора», состоялась 6 апреля 2022 года.

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