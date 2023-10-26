Спилберг может начать съемки нового «Детектива Буллитта» в следующем году

Стивен Спилберг | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Стивен Спилберг может начать съемки ремейка «Детектива Буллитта» с Брэдли Купером в главной роли в следующем году. Об этом сообщает портал World of Reel.

Издание подчеркивает, что картина планируется скорее как перезагрузка полицейского триллера 1968 года, нежели ремейк. В центре сюжета вновь окажется лейтенант Буллитт, которого в оригинальном фильме сыграл Стив Маккуин. При этом сама история будет другой. Детали сюжета не раскрываются. Сценарий к проекту напишет Джош Сингер («В центре внимания»).

Актер Купер выступит в предстоящей ленте также в качестве продюсера, наравне со Спилбергом и Кристи Макоско Кригер.