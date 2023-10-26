Спилберг может начать съемки нового «Детектива Буллитта» в следующем году

Режиссер Стивен Спилберг может начать съемки ремейка «Детектива Буллитта» с Брэдли Купером в главной роли в следующем году. Об этом сообщает портал World of Reel.
Издание подчеркивает, что картина планируется скорее как перезагрузка полицейского триллера 1968 года, нежели ремейк. В центре сюжета вновь окажется лейтенант Буллитт, которого в оригинальном фильме сыграл Стив Маккуин. При этом сама история будет другой. Детали сюжета не раскрываются. Сценарий к проекту напишет Джош Сингер («В центре внимания»).
Актер Купер выступит в предстоящей ленте также в качестве продюсера, наравне со Спилбергом и Кристи Макоско Кригер.
Сейчас Спилберг работает над байопиком о композиторе Джоне Уильямсе, чья музыка звучит в таких знаменитых картинах, как «Челюсти», «Инопланетянин», «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Список Шиндлера», «Парк Юрского периода», киноэпопее «Звездные войны», «Гарри Поттер». Эта лента занимает большую часть времени режиссера, поэтому приступить к следующему проекту он сможет только в 2024 году.
Оригинальная лента «Детектив Буллитт» стала экранизацией романа Роберта Л. Пайка «Немой свидетель». Режиссером картины выступил Питер Йетс. Сюжет рассказывает о полицейском Фрэнке Буллите из Сан-Франциско. Особую известность фильм получил за зрелищные сцены автомобильных погонь.