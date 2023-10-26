Чиповская, Гагарина, Пореченков снялись в новом фильме: первые кадры

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Анна Чиповская и Полина Гагарина снялись в спортивном семейном фильме «Хоккейные папы» режиссера Андрея Булатова. Судя по трейлеру, актрисам достались роли жен и возлюбленных хоккеистов.

Сюжет рассказывает о тренере детской хоккейной команды Андрее (Алексей Бардуков). Единственный в его небольшом провинциальном городке ледовый дворец собираются снести, но у героя есть шанс спасти площадку для тренировок — для этого нужно выиграть в любительском турнире по хоккею. У героя всего несколько месяцев, чтобы собрать команду и подготовить ее к игре. Помогать Андрею будут отцы юных хоккеистов, готовые отстоять ледовый дворец.

Исполнитель главной роли Алексей Бардуков признается, что благодаря этому проекту открыл для себя хоккей, и рассказал о своем герое: «Прекрасный, добрый, светлый человек, знающий, что ему нужно. Он идет к своей цели с целеустремленностью настоящего спортсмена».

Режиссер Андрей Булатов отмечает потрясающий актерский ансамбль, который удалось собрать для этого проекта: «Это действительно выдающиеся актеры, очень талантливые, и они 100% попали в образы своих героев, прочувствовали и прожили эту историю», — заключил режиссер.

В широкий прокат картина «Хоккейные папы» выходит 23 ноября.