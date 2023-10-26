Отказавшимся от хиджаба иранским актрисам запретили сниматься в кино

Иранским актрисам, которые отказались носить хиджаб, официально запретили сниматься в кинематографических проектах. Об этом сообщает Iran Inernational.

Отмечается, что уже отснятые с такими артистками фильмы все-таки выйдут в прокат, чтобы защитить интересы кинопродюсеров, вложивших в картины значительные инвестиции. «Однако им будет запрещено участвовать в любых предстоящих кинопроизводствах», — заявил глава Управления надзора Хабиб Илбейги.

В список кинематографисток, которые отныне не смогут принимать участие в фильмах, попали такие известные иранские актрисы, как Баран Косари («Танцуя в пыли»), Вишка Асайеш («Моя жизнь на втором курсе») и другие.

В ноябре прошлого года двух известных иранских актрис арестовали после того, как они публично сняли хиджабы в знак солидарности с протестующими, критикующими власти.