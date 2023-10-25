Звезда «Кухни» Бурковский опроверг свое возвращение в Россию

Российский актер театра и кино Андрей Бурковский опроверг свое возвращение в Россию. Соответствующий пост он выложил в соцсетях.
Артист опубликовал видеозапись из Нью-Йорка, в которой он снялся напротив высоток. В подписи к публикации звезда сериала «Кухня» удивился и написал: «Читаю новости про себя. Очень интересно».
Ранее народный артист РФ Юрий Назаров успел раскритиковать Андрея Бурковского, который якобы вернулся из США на заработки в Россию. Назаров призвал не давать Бурковскому возможность зарабатывать на родине. До этого в СМИ сообщалось, что Андрей Бурковский вернулся в Россию.