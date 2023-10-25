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25 октября 2023, новость

Российские актеры появятся в новом фильме американского режиссера

Среди прочих в касте независимого проекта числится Юра Борисов
Юра Борисов | Источник: PersonaStars

Российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов вошли в актерский состав новой ленты Шона Бэйкера «Анора». Об этом сообщает Variety.

Детали фильма пока неизвестны. Однако издание отмечает, что съемки картины проходили в Бруклине. Главную роль сыграла Майки Мэдисон, известная по роли в слэшере «Крик».

Сейчас картина находится на стадии постпродакшена. Предполагается, что она выйдет в следующем году.

«Создание независимого фильма — дело нелегкое, сколько бы их ни было за плечами! Мне очень повезло, что я получил ресурсы и поддержку для бескомпромиссного воплощения своего замысла. Я с нетерпением жду следующего года, чтобы поделиться этим с кинозрителями по всему миру», — признался Бэйкер.

Постановщик поблагодарил за работу своих коллег, актерский состав и продюсеров, а также упомянул в своей речи город Нью-Йорк, подарившей ленте богатый кинематографический фон для истории.

Шон Бэйкер — один из самых заметных независимых режиссеров. В его фильмографии такие проекты, как «Проект “Флорида”», «Красная ракета», «Старлетка» и «Мандарин».

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