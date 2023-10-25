Эмир Кустурица снимет фильм на русском языке

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица снимет фильм по роману российского писателя Евгения Водолазкина «Лавр». Об этом сообщает «Интерфакс».
О принятом решении экранизировать книгу постановщик рассказал в ходе проекта Школа кинокритики имени Валентина Курбатова в «Ясной Поляне». Создатель ленты «Время цыган» отметил, что грядущая картина будет на русском языке. «Я приехал в Россию, чтобы делать русские фильмы на русском языке. Сам Водолазкин будет сценаристом, потому что он написал книгу, которая мне очень нравится», — приводит слова Кустурицы пресс-служба Музея-усадьбы Толстого.
Водолазкин в свою очередь подчеркнул, что закончил работу над черновиком сценария. Его первая треть уже одобрена Кустурицей.
Ранее стало известно, что Эмир Кустурица может снять часть фильма по роману Достоевского «Преступление и наказание» на Кубани.