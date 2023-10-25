Вернувшегося из США в Россию актера «Кухни» раскритиковали

Народный артист РФ Юрий Назаров раскритиковал актера из сериала «Кухня» Андрея Бурковского, который вернулся из США в Россию на заработки. Его слова передает «Царьград».
Назаров призвал не давать Бурковскому возможность зарабатывать на родине.
«Пускай он трудится там. Мы что, нелюди и не имеем совести, гордости и собственного достоинства? Он считает, что у них там цивилизация. В США улетел — и пускай. А у нас здесь — совесть», — отметил артист.
Назаров добавил, что страна может разобраться и без таких приезжих актеров.
Ранее стало известно, что уехавший в США актер театра и кино Андрей Бурковский вернулся в Россию. Сообщалось, что звезда сериала «Кухня» перевез семью в США вскоре после начала специальной военной операции. Он долгое время не указывал свое настоящее местоположение и отказался от политических заявлений. Вернувшись, Бурковский снялся в третьем сезоне проекта «Медиатор», премьера которого запланирована на 2024 год.