Вернувшегося из США в Россию актера «Кухни» раскритиковали

Андрей Бурковский

Народный артист РФ Юрий Назаров раскритиковал актера из сериала «Кухня» Андрея Бурковского, который вернулся из США в Россию на заработки. Его слова передает «Царьград».

Назаров призвал не давать Бурковскому возможность зарабатывать на родине.

«Пускай он трудится там. Мы что, нелюди и не имеем совести, гордости и собственного достоинства? Он считает, что у них там цивилизация. В США улетел — и пускай. А у нас здесь — совесть», — отметил артист.

Назаров добавил, что страна может разобраться и без таких приезжих актеров.