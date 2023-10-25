С «Аллеи звезд» в Ульяновске удалили упоминание Чулпан Хаматовой

Чулпан Хаматова | Источник: PersonaStars

Упоминание имени уехавшей из России актрисы театра и кино Чулпан Хаматовой удалили с «Аллеи звезд» в Ульяновске после жалоб местных жителей. Об этом пишет РИА «Новости».

«Именная звезда Чулпан Хаматовой, установленная в рамках кинофестиваля "От всей души" в 2018 году на улице Гончарова в городе Ульяновске, была демонтирована в связи с обращениями местных жителей», — заявили в областном министерстве искусств и культурной политики. Там добавили, что ульяновцы сочли неуместным присутствие имени знаменитости рядом с портретами защитников Родины, которые размещены на той же аллее.