В театре Моссовета заявили, что сняли Домогарова с роли по просьбе актера

Александр Домогаров в спектакле «Маскарад» | Источник: Legion-Media.ru

В пресс-службе театра Моссовета заявили, что отстранили артиста Александра Домогарова от главной роли в спектакле «Тартюф, или Обманщик» по просьбе актера. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Руководство Театра Моссовета удовлетворило просьбу актера Александра Домогарова, который в связи с занятостью в других проектах попросил освободить его от участия в спектакле "Тартюф"», — заявили в культурном учреждении.

22 октября mk.ru сообщал, что освобождение Домогарова от роли подписали худрук театра Моссовета Евгений Марчелли и директор Алексей Черепнев. Их решению предшествовало то, что 29 сентября в театре Моссовета проходила репетиция «Тартюфа», однако в этот момент актер был на премьере спектакля «Маскарад» со своим участием в Театре Российской Армии.

Позднее Домогаров договорился с руководством Моссовета о времени репетиции, но после прогона артиста отправили в дирекцию. Там ему вручили бумагу, где потребовали объяснить, почему его не было в театре и в стране 13 сентября. Как отмечает mk.ru, Домогаров был на Российско-кипрском кинофестивале по приглашению советника посольства РФ в республике Кипр Алины Радченко.