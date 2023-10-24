Наверх
24 октября 2023, новость

В театре Моссовета заявили, что сняли Домогарова с роли по просьбе актера

Театр Моссовета: актер сам попросил снять себя с роли из-за занятости
Александр Домогаров в спектакле «Маскарад» | Источник: Legion-Media.ru

В пресс-службе театра Моссовета заявили, что отстранили артиста Александра Домогарова от главной роли в спектакле «Тартюф, или Обманщик» по просьбе актера. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Руководство Театра Моссовета удовлетворило просьбу актера Александра Домогарова, который в связи с занятостью в других проектах попросил освободить его от участия в спектакле "Тартюф"», — заявили в культурном учреждении.

22 октября mk.ru сообщал, что освобождение Домогарова от роли подписали худрук театра Моссовета Евгений Марчелли и директор Алексей Черепнев. Их решению предшествовало то, что 29 сентября в театре Моссовета проходила репетиция «Тартюфа», однако в этот момент актер был на премьере спектакля «Маскарад» со своим участием в Театре Российской Армии.

Позднее Домогаров договорился с руководством Моссовета о времени репетиции, но после прогона артиста отправили в дирекцию. Там ему вручили бумагу, где потребовали объяснить, почему его не было в театре и в стране 13 сентября. Как отмечает mk.ru, Домогаров был на Российско-кипрском кинофестивале по приглашению советника посольства РФ в республике Кипр Алины Радченко.

В Моссовете же в своем документе подчеркнули, что артист уехал в страну, которая входит «в перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц...».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Александр Домогаров
Путин поздравил МХАТ и МХТ с юбилеем
Панин переехал в США после пьяного дебоша в Эстонии
Богомолов рассказал, как «медленно приучал» зрителей к своим спектаклям
На Константина Ивлева подали в суд
Warner Bros. получила многомиллионный иск из-за палочки Гарри Поттера
Момоа переодевался в Деппа, чтобы дразнить Херд на съемках «Аквамена 2»
Звезда «Счастливы вместе» вернулась на сцену после депрессии
Домогаров рассказал об отношениях с сыном после смерти экс-жены
Жигунов оценил продолжение «Гардемаринов» Светланы Дружининой
Никита Ефремов рассказал, чем занимается его 16-летняя сестра
В состав жюри кинофестиваля «Маяк» вошли Козловский, Толстунов и Чиповская
Юлия Ауг играет сумасшедшую, возомнившую себя Пугачевой
Фильм «Айта» лишился прокатного удостоверения
Поцелуй Пересильд и Тройника на сцене восхитил публику
Певцов объяснил свое нежелание сниматься в кино
Екатерина Волкова не смогла «выползти» на сцену из-за отравления
Козловский отсудил у активиста рубль по иску о защите чести
Сломавший «Принцессу Турандот» мужчина оказался актером
Скончавшейся Инне Чуриковой нашли замену в «Ленкоме»
Дочь Марка Захарова высказалась об отмененном спектакле «Ленкома»
Поклонники Андрея Малахова стали жертвами мошенников
В российском посольстве в Эстонии отреагировали на задержание Панина
Полиция Эстонии задержала актера Алексея Панина
Певица Слава разрыдалась на съемках шоу «Мужское/Женское»
Американский сериал про императрицу Екатерину II решили закрыть
Харатьян, Боярский, Орбакайте появились в трейлере продолжения «Гардемаринов»
Талызина ответила сыну Ширвиндта на его слова о «полоумных старушках»
Даня Милохин попал в тюрьму в Дубае
Максима Виторгана заменили на дипфейк в сериале
Кристина Бабушкина вернулась к работе после инцидента с наркотиками
Сиквел фильма «Непосредственно Каха» потерял прокатное удостоверение
Помощник Олега Табакова объяснил, почему артиста все боялись
Домогаров рассказал, как пережил смерть бывшей жены
На Гарика Харламова подали в суд
У Буллок требуют отобрать «Оскар». За актрису вступился коллега
Талызина призналась, что не считает Ахеджакову актрисой
Анджелина Джоли получила работу на Бродвее благодаря дочери
На создателей фильма «Тетрис» с Никитой Ефремовым подали в суд
Премию «Эмми» перенесут впервые с 2001 года
Кевина Спейси полностью оправдали в суде в день его рождения
Дуэйн Джонсон пожертвовал рекордную сумму в поддержку забастовки актеров
Александр Домогаров заступился за сына после критики
Козловский потребовал рубль моральной компенсации за ложный донос
Голливудские актеры отказались от миллиарда долларов
Стало известно, с какими режиссерами согласились работать бастующие актеры
Съемки «Дэдпула 3» приостановили из-за забастовки актеров
Disney отправила на красную дорожку персонажей вместо актеров
В «Современнике» отменили спектакли с Нееловой из-за болезни актрисы
Стал известен гонорар восьмилетней внучки Караченцова в театре
Домогаров порассуждал о звездной болезни и возвращении в «Гардемарины»
Новые трейлеры
Убийца
Трейлер (англ.)
Волшебный участок
Трейлер
Лунатики
Трейлер
Крупный улов
Трейлер (англ.)
Корона
Трейлер (6 сезон, англ.)
Злобные маленькие письма
Трейлер (англ.)
По Фрейду
Трейлер (англ.)
Воздух
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь