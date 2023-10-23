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23 октября 2023, новость

Бритни Спирс объяснила, почему часто фотографируется голой

Ранее откровенные кадры стали причиной конфликта 41-летней певицы с сыновьями от экс-супруга Кевина Федерлайна
Бритни Спирс | Источник: Legion-Media.ru

Певица Бритни Спирс в своей новой книге мемуаров «Женщина во мне» объяснила, почему часто фотографируется голой для своего микроблога. Признания звезды цитирует издание Page Six.

По словам Спирс, причина любви к откровенным снимкам — усталость от позирования фотографам.

«Знаю, что многие не понимают, почему я люблю фотографировать себя голой или в новых платьях. Но если бы их тысячи раз фотографировали другие, ставили в позы для чужого одобрения, они бы поняли, что меня радует позировать так, как я считаю сексуальным, снимать сама себя», — написала она.

Известно, что откровенные кадры стали причиной конфликта 41-летней певицы с сыновьями от экс-супруга Кевина Федерлайна — 18-летним Престоном и 17-летним Джейденом.

«Как будто она обязана что-то запостить, чтобы привлечь внимание. Это длится годы и годы, велики шансы, что не остановится никогда», — говорил Джейден в интервью в 2022 году.

Накануне Спирс закрыла свою страницу в соцсетях после реакции прессы на ее мемуары.

«Мне не нравятся заголовки, которые я читаю. Потому я и ушла из шоу-бизнеса четыре года назад! Книга в основном о том, что было 20 лет назад. Теперь я другая, я начала с чистого листа. И хочу быть такой до конца жизни, это мое последнее слово», — написала она.

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