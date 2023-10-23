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23 октября 2023, новость

Дочь и сын Джигана сыграют главные роли в сериале

Оксана Самойлова отметила, что совмещать съемки с учебой в школе будет непросто
Джиган и Оксана Самойлова с детьми

Младшие дети рэп-исполнителя Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) и его супруги российской предпринимательницы и модели Оксаны Самойловой сыграют главные роли в сериале. Об этом Самойлова сообщила в соцсетях.

Жена артиста рассказала, что их дети, 6-летняя Майя и 3-летний Давид, приступят к съемкам в проекте после того, как семья вернется из отпуска, а также призналась, что не знает, как им удастся совмещать работу с учебой и походом в детский сад.

«Я вообще не представляю, как мы это будем вывозить, совмещать со школой. Я не знаю, как это вышло, но это прикольно», — отметила предпринимательница.

Самойлова не стала уточнять, о каком именно сериале идет речь.

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