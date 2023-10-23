Пугачева вместе с детьми покинула Израиль

Алла Пугачева | Источник: PersonaStars

Певица Алла Пугачева покинула Израиль вместе с детьми Лизой и Гарри. Они отправились на Кипр, сообщает kp.ru, ссылаясь на окружение артистки.

По информации издания, певица воспользовалась кипрским паспортом. Ближайший год она и ее дети проведут на острове, говорится в сообщении.

До этого композитор Николай Агутин назвал эмиграцию певицы Аллы Пугачевой в Израиль непродуманным шагом.

Поэт заявил, что ему «по-человечески жалко Пугачеву», которая, по его словам, совершила глупость, уехав из России. При этом композитор подчеркнул, что, несмотря на отъезд исполнительницы, на российской эстраде по-прежнему много хороших исполнителей.