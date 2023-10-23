Наверх
23 октября 2023, новость

Пугачева вместе с детьми покинула Израиль

Сообщается, что ближайший год певица проведет на Кипре
Алла Пугачева | Источник: PersonaStars

Певица Алла Пугачева покинула Израиль вместе с детьми Лизой и Гарри. Они отправились на Кипр, сообщает kp.ru, ссылаясь на окружение артистки.

По информации издания, певица воспользовалась кипрским паспортом. Ближайший год она и ее дети проведут на острове, говорится в сообщении.

19 октября юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) сообщил, что покинул Израиль и прилетел на Кипр.

До этого композитор Николай Агутин назвал эмиграцию певицы Аллы Пугачевой в Израиль непродуманным шагом.

Поэт заявил, что ему «по-человечески жалко Пугачеву», которая, по его словам, совершила глупость, уехав из России. При этом композитор подчеркнул, что, несмотря на отъезд исполнительницы, на российской эстраде по-прежнему много хороших исполнителей.

В октябре 2022 года Галкин и его жена Алла Пугачева вместе с детьми улетели из России в Израиль. В сентябре 2022 года Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности», среди иностранных источников финансирования нашли украинские.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Алла Пугачева
Максим Галкин
Голливудские актеры призвали прекратить огонь в Газе и Израиле
«Никаких травм»: менеджер подтвердила нападение на Милохина
Максим Галкин покинул Израиль
Уехавший из России популярный комик задумался о смене фамилии
Пригожин заявил, что Пугачева не потеряла популярности в России
Квентин Тарантино посетил военную базу в Израиле
Актера Кирилла Сафонова потребовали признать иноагентом
Раскрыты детали райдера Аллы Пугачевой
Эвелина Бледанс рассказала, пойдет ли воевать ее живущий в Израиле сын
Шуфутинский об уехавших из России: «От самого себя не убежишь»
Максим Галкин собрался уехать из Израиля
Назван заработок покинувшего Россию Назарова за границей
Анатолий Белый объяснил, почему не идет воевать за Израиль
«Будут кусать локти»: Марат Башаров — об уехавших из РФ звездах
«Кто-то нужен, кто-то не нужен»: Песков высказался о возвращении звезд
В Праге отменили концерт уехавшего из России Анатолия Белого
Слепаков опроверг информацию о похищении боевиками ХАМАС
Галкин рассказал, как помогает Израилю «в сложное время»
Отец Ивана Урганта высказался об «отмене» сына
Белый пожаловался на злорадство бывших коллег
Александр Незлобин рассказал, как чуть не развелся с женой из-за эмиграции
СМИ: Даню Милохина призвали в армию
Ургант вместе с Познером выступит в Дубае с шоу про путешествия
Михалков назвал уехавшего из России Анатолия Белого предателем
В Париже отменили гастроли Анатолия Белого
Иван Ургант впервые за долгое время появился на публике
Панин назвал «халтурой» свою работу в «Солдатах»
Галкин высмеял организаторов отмененных концертов
Юлия Ауг играет сумасшедшую, возомнившую себя Пугачевой
Назван возможный гонорар Ахеджаковой за участие в спектакле за границей
Проживающий в США внук Пугачевой заскучал без выходов на сцену
Даня Милохин обратился к русскому народу
Ян Гэ пришла на немецкий «Голос» и скрыла 16 лет жизни в Москве
Экс-худрук МХАТа рассказал об уважении к Чулпан Хаматовой
Российские фильмы перестали выдвигать на «Оскар»
Проживающая в США дочь Машкова обратилась к отцу
Приемный отец Милохина рассказал о травле блогера в России
Даня Милохин отреагировал на слухи об объявлении в розыск
Звезда «Чебурашки» ответила на слухи об эмиграции в Аргентину
Корпоративы Галкина за границей подешевели
Ургант впервые снялся в фильме после долгого перерыва
Путин раскрыл количество уехавших из России артистов
Вернувшегося в Россию Даню Милохина призовут в армию
Даня Милохин вернулся в Россию
Незлобин объяснил свой переезд в США
Ивлеева вспомнила, как познакомилась с Пугачевой
Полиция Эстонии задержала актера Алексея Панина
Садальский вступился за Ахеджакову
Охлобыстин высказался о покинувших Россию артистах
В Казахстане объяснили отмену концерта Галкина
Новые трейлеры
Солтберн
Трейлер (англ.)
Цикады
Трейлер
Слово пацана. Кровь на асфальте
Трейлер
Каникулы
Трейлер
Три мушкетера: Миледи
Трейлер (фр., англ.суб.)
Убийцы цветочной луны
Трейлер №3 (англ.)
Наполеон
Трейлер №2 (англ.)
Феррари
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь