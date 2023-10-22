Адам Сэндлер прервал свой стендап, чтобы помочь фанату

Источник: Alloverpress

Актер и комик Адам Сэндлер остановил свое выступление, чтобы помочь фанату, у которого возникли проблемы со здоровьем во время его стендапа. Об этом сообщает TMZ.

Сэндлер выступал в калифорнийском городе Сан-Хосе. Комик услышал крик одного из зрителей, что кому-то нужна «экстренная медицинская помощь», и сразу же остановил выступление.

По данным издания, после этого в зале включился свет. Актер помог медикам добраться до зрителя, которому стало плохо. Источники TMZ отмечают, что причиной ухудшения состояния зрителя стало обезвоживание.