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22 октября 2023, новость

Адам Сэндлер прервал свой стендап, чтобы помочь фанату

Актер остановил шоу, чтобы отправить к зрителю медиков
Источник: Alloverpress

Актер и комик Адам Сэндлер остановил свое выступление, чтобы помочь фанату, у которого возникли проблемы со здоровьем во время его стендапа. Об этом сообщает TMZ.

Сэндлер выступал в калифорнийском городе Сан-Хосе. Комик услышал крик одного из зрителей, что кому-то нужна «экстренная медицинская помощь», и сразу же остановил выступление.

По данным издания, после этого в зале включился свет. Актер помог медикам добраться до зрителя, которому стало плохо. Источники TMZ отмечают, что причиной ухудшения состояния зрителя стало обезвоживание.

Всего мероприятие остановили на 10 минут, а после Сэндлер продолжил выступать.

Адам Сэндлер наиболее известен благодаря главным ролям в фильмах «Певец на свадьбе» (1998), «Большой папа» (1999) и "Притворись моей женой" (2011). 

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