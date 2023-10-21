Мерил Стрип рассталась с мужем, за которого вышла 45 лет назад

Мэрил Стрип | Источник: Алексей Молчановский

Актриса Мэрил Стрип рассталась с мужем, скульптором Доном Гаммером, за которого вышла 45 лет назад. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на официального представителя звезды.

По словам спикера, 74-летняя актриса и 76-летний скульптор расстались еще шесть лет назад.

«Дон Гаммер и Мэрил Стрип не вместе уже более шести лет. Они всегда будут заботиться друг о друге, но выбрали жить разными жизнями», — пояснил он.

Известно, что уже после расставания, в 2018 году, Гаммер и Стрип посещали вместе церемонию вручения премии «Оскар».

У пары четверо детей — Генри Вулф стал автором-исполнителем, а дочери Мэми Гаммер, Грэйс Гаммер и Луиза Джейкобсон — актрисами. Кроме того, у супругов пятеро внуков.

Причина расставания актрисы и скульптора не разглашается.

Накануне жена актера Уилла Смита Джада Пинкетт Смит заявила, что рассталась с ним семь лет назад.