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21 октября 2023, новость

Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину

Актер направил соболезнования российскому музыканту в связи с гибелью сына
Роберт Де Ниро | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Роберт Де Ниро выразил соболезнования рок-музыканту Стасу Намину в связи с гибелью его сына Артема Микояна. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Центра Стаса Намина.

Как рассказали в центре, другие известные кинодеятели также прислали слова соболезнования. В их числе был кинорежиссер-документалист Джим Браун. В пресс-службе заявили, что Микоян работал со знаменитыми кинодеятелями Голливуда.

Там также указали, что Микоян занимался живописью и принимал участие в крупных российских и зарубежных выставках. Он выпустился с факультета кинематографии Нью-Йоркского университета, проходил практику в компании «Требеко» у Де Ниро.

19 октября стало известно, что в деревне Крюково в Истринском районе нашли мертвыми сына и 85-летнюю тещу основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина. Полину Ткаченко убили ударом в грудь, а у Артема Микояна были множественные колото-резаные раны по всему телу. При этом следов борьбы следователи не обнаружили, все вещи в доме остались на тех же местах.

Позднее следователи предъявили обвинение в двойном убийстве пасынку Стаса Намина Роману Микояну за лишение жизни двух своих родственников — бабушки и брата. Роман Микоян был заключен под стражу до 18 декабря 2023 года включительно.

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